Département/ADIR : L’agroalimentaire, la zone portuaire et Trajectoire 2030 au cœur des échanges

Plusieurs dossiers figuraient à l’ordre du jour d’une rencontre entre le Président du Département Cyrille Melchior et l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) ce 7 novembre au Palais de la Source. Michel Dijoux, Daniel Moreau et Thierry Reydellet, respectivement Président, Vice-président et Secrétaire général de l’ADIR, ont notamment évoqué les difficultés liées au coût du fret rencontrés par les exportateurs de fruits et des produits issus de l’agriculture péi. L’exemple du letchi, dont le kilo culmine à 6€, voire 7€, a été cité. Et ce, en dépit d’une forte demande compte tenu de la qualité des fruits venant de La Réunion.



Le problème de la cherté du coût de la vie a également été abordé. Pour le Président Cyrille Melchior, la réflexion doit avancer sur la création d’une plateforme commune Etat-Région-Département-Professionnels. Le sujet de l’alimentation et de la notion du « manger mieux » autour de la santé n’a pas été oublié.



Il en est de même pour un projet porté par l’ADIR au niveau de la Zone arrière portuaire (ZAP) où 35 M€ pourraient être investis pour répondre à l’enjeu logistique qui s’impose face à l’augmentation attendue des activités portuaires.



Cyrille Melchior n’a pas manqué de rappeler la pertinence de la "Trajectoire réunionnaise 2030", définie par le Département et "Le Renouveau Outre-mer" souhaité par le gouvernement. « La Loi programme qui doit l’accompagner doit constituer un vrai levier de développement à travers la promotion de l’emploi local pérenne et des circuits courts ».