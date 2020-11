A la Une . Département: 2 dispositifs pour faire face à l’urgence sociale

La collectivité annonce le lancement de deux dispositifs pour lutter contre la précarité qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. Le Conseil Départemental lance le Chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène (CAPAH) et le Pass Bien-être en direction des populations les plus précaires. Ces deux actions font partie du Plan de relance économique et sociale qui prévoit près de 500 millions d’euros d’investissement sur 5 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 15:02 | Lu 502 fois





Sur le court terme, ce Plan prévoit d’engager 70 millions d’euros afin de répondre à l’urgence socio-économique et sanitaire. À moyen terme, c’est près de 500 millions d’euros que la collectivité va investir sur 5 ans sur plusieurs axes.



Le Chèque d’Accompagnement Personnalisé Alimentaire et Hygiène (CAPAH)



"Quand on a mis en place l’accompagnement alimentaire, on s’est aperçu que dans l’accompagnement qu'on allait que vers les éléments en lien avec l’alimentation. Mais il y a des familles avec de jeunes enfants qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé. Par exemple le lait pour les jeunes enfants ou les couches pour bébé. Vous n’avez pas ça dans l’accompagnement alimentaire. Or, les familles en ont besoin", souligne Cyrille Melchior.



Pour cette raison, le CAPAH va être distribué sous forme de chèque de 10€ pour un montant compris entre 70 et 200€. Cette formule va permettre d’accéder aux produits pour nourrisson ou aux produits d’hygiène, ce que ne permettaient pas les colis alimentaires.



Ces chèques concernent les familles vivant dans la précarité ou en risquent de le devenir. La délivrance de ce chéquier se fera suite à l’évaluation d’un travailleur social. Depuis début avril, 800 familles en ont déjà bénéficié. 10.000 familles sont concernées d’ici la fin de 2020 et entre 20 et 30.000 familles d’ici fin 2021. Au total, 2 millions d’euros vont être mobilisés pour cette opération.



Le Pass Bien-être



Ce dispositif s’est fait en lien avec la Chambre des Métiers et de l’artisanat (CMA). Il se présente sous la forme d’un Pass d’une valeur de 150€, réparti en 10 coupons de 15€. L’objectif et de permettre aux publics touchés par la crise de bénéficier de prestations de bien-être et de pratiquer des activités sportives, de loisirs ou culturelles. Il est à utiliser comme moyen de paiement auprès des professionnels partenaires proposant des soins de bien-être, des activités sportives, de loisirs ou de cultures.



Surtout, ce dispositif va permettre de soutenir indirectement l’économie locale. "Les entreprises de La Réunion souffrent de la crise. Nous voulons accompagner ces petites ou moyennes entreprises, mais nous ne pouvons pas le faire directement. Donc nous passons par les familles", indique Cyrille Melchior.



"C’est une bouffée d’oxygène qui arrive pour ces entreprises parce qu’elles vont pouvoir, lorsqu’elles se seront inscrites sur le site, bénéficier de ces Pass bien-être", se satisfait de son côté Bernard Picardo, le président de la Chambre des Métiers et d’Artisanat.



Ce dispositif concerne les bénéficiaires du RSA socle et les personnes âgées de plus de 60 ans dont le revenu est inférieur à 492,57€ par mois. En tout, près de 130 000 personnes vont pouvoir y avoir accès.



Du côté des entreprises, elles peuvent s’inscrire sur la plateforme afin de participer au dispositif et ainsi encaisser les Pass et se faire rembourser par le Département.



