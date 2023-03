A la Une ... Départ manqué pour le championnat de La Réunion des rallyes

Le report de plusieurs rallyes va impacter le championnat local. Alors que la première course devait avoir lieu le 25 mars prochain aux Avirons, ce sera finalement celle de Petite-Ile en mai qui va ouvrir le bal. Par N.P - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 17:22

Les aficionados des sports auto l’auront remarqué, la première moitié de l’année 2023 sera bien pauvre au niveau local. Le report du rallye des Avirons, annoncé pour le 16 février dernier, au 24 juin au lieu du 25 mars, repousse ainsi le début de saison de près d’un mois.



La première course du championnat réunionnais aura donc lieu le week-end du 20/21 mai, sur la commune de Petite-Ile. Il sera suivi par le rallye régional le 24 juin prochain. En tout, le nombre de six courses a été arrêté pour cette saison 2023.



Des frais maximum d’engagement de 3750 euros



Autre information qui risque de faire réagir les participants : le prix d’engagement maximum pour la saison a été officialisé fin février. S'ils veulent participer à toutes les courses, les concurrents devront débourser la coquette somme de 3750 euros. Le palmarès de la course la plus chère revient au Tour auto de La Réunion, avec 750 euros. Au contraire, le plus abordable est le rallye régional avec un tarif de 400 euros.