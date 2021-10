A la Une ... Départ du Grand Raid : La "folie" expliquée en quelques chiffres

Après un an d’absence, le Grand Raid est de retour ce jeudi 21 octobre. Pour ce grand retour post crise sanitaire, la nouvelle direction a mis en place 5 courses cette année, même si la diagonale des fous reste la compétition majeure. L’occasion de découvrir par les chiffres pourquoi ce trail a hérité de ce surnom. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 11:03





Le moment idéal pour revenir sur les chiffres dingues qui entourent la diagonale des fous.



Une organisation difficile



Pour sa première édition en tant que président, Pierre Maunier a dû composer avec la crise Covid. Les organisateurs ont dû mettre un protocole sanitaire tout au long du parcours pour les participants et le public.



Les coureurs ont dû respecter un protocole très pointilleux. Pour éviter un effet de masse, les départs se feront par vagues successives de 10 minutes. Le masque est obligatoire pour les coureurs avant le départ, après l’arrivée et lors des déplacements en bus. Il est obligatoire sur les postes de stationnement, sauf pour boire et manger.



5 courses au programme



Cette année les organisateurs ont mis en place 5 courses qui accueillent 5 949 coureurs :



- La diagonale des fous : moins longue que les anciennes éditions avec 160 km, c’est tout de même 9400 m de dénivelé positif qui attend les 2 611 participants.



- Trail de Bourbon : les 1 322 coureurs devront parcourir 105 km avec 6 140 m de dénivelé positif.



- La Mascareignes : 72 km et 3 900 m de dénivelé attendent les 1 388 inscrits.



- Le relais Zembrocal : les 157 équipes de 4 devront parcourir 173 km et 11 050m de dénivelé positif.



- Somin Grand Raid : la randonnée UFOLEP est une course de 21 km, pour 1 200 m de dénivelé, organisé le dernier jour.



Preuve de la portée internationale que le Grand Raid a acquise tout au long des années, des coureurs du monde entier sont présents ce jeudi pour relever le challenge. Pour la Diagonale des fous, 31 pays seront représentés. Le Trail de Bourbon en compte 16, tandis que la Mascareignes en dénombre 9.



La carte de la Diagonale des Fous



La carte du Trail de Bourbon



La carte de la Mascareignes



