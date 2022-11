Départ des 135 jeunes réunionnais qui participeront aux 12e jeux des jeunes de la CJSOI à l’île Maurice

Le grand départ pour les 12èmes Jeux des jeunes de la CJSOI 12ème édition, sous le pilotage de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES)



Les 12emes jeux des jeunes comptent environ 900 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui se rencontreront autour de compétitions sportives et d’activités culturelles : athlétisme, athlétisme handisport et sport adapté, beach handball, boxe, futsal, haltérophilie, natation, pétanque, tennis, tennis de table, voile, et e-sport, assemblée des jeunes, spectacle théâtrale et musical pour la partie culturelle. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 4 décembre. Les jeux s’achèveront par la cérémonie de clôture.



La délégation Réunion, qui compte 135 jeunes, partira de l’aéroport Roland GARROS, samedi 3 décembre 2022. Le RDV est fixé à 8h30. Toute l’équipe de la DRAJES est mobilisée pour ce grand départ. Les jeunes et leurs accompagnateurs seront présents. Dernière ligne droite avant les jeux !



RAPPEL : les jeux des jeunes de la CJSOI

Promouvoir l’amitié et la fraternité entre les jeunes de l’océan Indien L’objectif de la commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien (CJSOI) est de promouvoir l’amitié et la fraternité entre les jeunes des pays membres et de favoriser le développement de la coopération régionale dans les domaines du sport et de la jeunesse par le biais d’échanges de jeunes et de sportifs et par des d’actions de formation de cadres.



Mieux connaitre la CJSOI

La CJSOI est une commission gouvernementale régionale composée de sept îles/pays membres de l'espace francophone du bassin indianocéanique : Les Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et Les Seychelles. Elle a été créée en 1988 suite à une idée formulée par la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES). Les jeux des jeunes de la CJSOI demeurent l’activité phare de la CJSOI. Cette action pilotée par chaque Etat membre, permet à des centaines de jeunes de la région indianocéanique de se rencontrer régulièrement afin de mieux se connaître, de s’estimer et de progresser ensemble. C’est un temps de coopération et d’échange dans un esprit de partage.



Les jeux des jeunes de la CJSOI ont lieu tous les deux ans, en 2018, les 11èmes jeux avaient été organisés à Djibouti. La crise sanitaire COVID a engendré un report des jeux suivants, jeux qui se tiendront du 4 au 11 décembre 2022, à l’île Maurice.



La délégation réunionnaise

Donner l’occasion aux jeunes réunionnais d’être les ambassadeurs de leur île.

La délégation réunionnaise sera composée de 208 personnes, dont 135 jeunes (66 filles et 69garçons), âgés de 14 à 17 ans, 12 juges-arbitres, et 35 accompagnateurs (responsables de disciplines et encadrants et l’équipe médicale).



La délégation sport compte 123 jeunes dont 60 filles et 63 garçons. La CJSOI offre l’opportunité aux jeunes sportifs de participer, pour certains d’entre eux pour la 1ère fois, à une compétition internationale. Constituant pour plusieurs d’entre eux une expérience sportive forte et motivante.



La délégation culturelle compte 12 jeunes dont 6 garçons et 5 filles Le e-sport est la nouvelle épreuve de ces jeux. Rattachées aux activités culturelles, les épreuves « FIFA 2022 » se joueront en individuel (fille / garçon) et en mixte, sur la plate-forme PS5. L’assemblée des jeunes et le spectacle théâtral et musical ont, cette année, pour thème : la solidarité entre les îles de l’océan indien. Le spectacle théâtral et musical fait l’objet d’un travail de création mené avec et par les jeunes, via l’association Village Titan. L’activité « assemblée des jeunes », accompagnée par le CRAJEP de La Réunion, donnera lieu à des débats sur la solidarité entre les îles de l’océan indien. Le temps « assemblée des jeunes » et de manière générale les différents temps de la CJSOI offrent la possibilité aux jeunes des 7 pays membres de partager des idées, d’échanger et de se mieux comprendre afin de créer les bases d’une meilleure coopération entre les pays.



Pour suivre les Jeux des jeunes Durant les jeux, la DRAJES met en place, à destination des familles, des jeunes et des médias, un groupe sur les réseaux sociaux. Par ce biais, il sera possible à tout journaliste qui souhaiterait couvrir les jeux, d’obtenir les résultats des compétitions en temps réel, de les repartager, voire de les commenter, d’en extraire les photos et vidéos qui y seront également publiées. Lien groupe Facebook « Team CJSOI Réunion 2022 » www.facebook.com/groups/887458255967834/