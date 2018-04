Départ de la délégation de jeunes réunionnais aux 11èmes jeux de la CJSOI à Djibouti

La 11ème édition des jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien (CJSOI) se déroulera à Djibouti du 20 au 28 avril 2018. Elle réunira 850 jeunes âgés de 14 à 17 ans provenant de sept îles/pays de la zone Océan Indien : Les Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, Maurice, La Réunion et Les Seychelles.



Durant une semaine, les jeunes se rencontreront autour de compétitions sportives et d’activités de jeunesse : athlétisme, handball, football, pétanque et tennis de table pour la partie sportive, assemblée des jeunes, théâtre et danse pour la partie jeunesse.



La délégation réunionnaise sera composée de 80 personnes : 58 jeunes dont 54 garçons et filles, âgés de 14 à 17 ans, de 4 arbitres de moins de 25 ans et de l’encadrement technique et médical. La Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion (DJSCS) pilote l’organisation de la délégation Réunion.



La délégation s’envolera pour Djibouti le mercredi 18 avril à 7h30. Les jeunes et leurs accompagnateurs seront réunis dans le hall de l’aéroport Rolland Garros à 5h30.