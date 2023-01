La grande Une Départ à la retraite à 64 ans, un combat pour rien à La Réunion?

Jeudi, l'ensemble des syndicats appellent les Réunionnais à faire grève et à manifester contre le projet du gouvernement d'instaurer à 64 ans l'âge légal de départ à La Retraite. Et si, spécifiquement en ce qui concerne notre île, il s'agissait d'un combat en trompe l'œil puisque l'âge réel de départ à la retraite ici est de... 64,3 ans ! Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 18:05

"En 2021, l’âge moyen de départ en retraite était 62,7 ans en métropole, de 64,9 ans en Guadeloupe, de 64,7 ans en Martinique, de 65 en Guyane et de 64,3 ans à la Réunion. Cette réalité, vécue dans les entreprises de nos territoires, mérite d’être connue de tous les Français".

Chiffres de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).



Ainsi donc, les Réunionnais partiraient, en moyenne, plus tard que l'âge envisagé par le gouvernement dans sa réforme qui crée tant d'émotion dans la population.



Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Comme il est précisé, il s'agit d'une moyenne. Ce qui signifie qu'il y en a qui prennent leur retraite bien plus tard... et d'autres bien plus tôt. Ce sont sans doute ceux-là qu'on entend le plus protester.



Cette tendance à partir plus tard à la retraite s'explique sans doute, au moins en partie, par la difficulté qu'ont les Réunionnais à pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Ils ont souvent des "trous" dans leurs parcours professionnels, qu'il soient tombés sur des patrons peu scrupuleux qui ont omis de les déclarer pour faire des économies ou qu'ils aient demandé à travailler au "black" pour pouvoir continuer à toucher diverses allocations à côté.



Le vrai combat se situe donc plutôt à La Réunion au niveau du montant des retraites qui est bien plus faible ici qu'en métropole. On sait par exemple, grâce à des chiffres datant de 2016 de l'INSEE, qu'un retraité réunionnais touche en moyenne 1.160 € brut par mois, soit 28 % de moins que dans l’Hexagone. De même, le taux de pauvreté est bien plus important à La Réunion (11%) qu'en métropole (1%). Nombreux seront donc ceux qui apprécieront la décision du gouvernement de porter à 1.200€ le montant minimum des retraites.



Les DOM s'illustrent par une autre particularité : la surémunération que touchent les fonctionnaires, de 53% dans notre île, contre 40 en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à Mayotte. Ces primes, qui peuvent accroître en partie les droits à la retraite de leurs bénéficiaires, sont également à prendre en compte si l'on veut avoir une vision objective de la situation dans notre ile.



Jeudi, la grève devrait être très suivie, ici comme dans l'hexagone. Ce qui fait dire à Hervé Mariton: "Espérons que la période qui vient n’ajoute pas un blocage social aux crises successives que nous avons vécues. Nos économies sont souvent plus sensibles". C'est Hervé Mariton, le président de la FEDOM (Fédération des entreprises des Outre-mer) qui a levé le lièvre dans sa lettre hebdomadaire :Chiffres de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).Ainsi donc, les Réunionnais partiraient, en moyenne, plus tard que l'âge envisagé par le gouvernement dans sa réforme qui crée tant d'émotion dans la population.Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Comme il est précisé, il s'agit d'une moyenne. Ce qui signifie qu'il y en a qui prennent leur retraite bien plus tard... et d'autres bien plus tôt. Ce sont sans doute ceux-là qu'on entend le plus protester.Cette tendance à partir plus tard à la retraite s'explique sans doute, au moins en partie, par la difficulté qu'ont les Réunionnais à pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Ils ont souvent des "trous" dans leurs parcours professionnels, qu'il soient tombés sur des patrons peu scrupuleux qui ont omis de les déclarer pour faire des économies ou qu'ils aient demandé à travailler au "black" pour pouvoir continuer à toucher diverses allocations à côté.Le vrai combat se situe donc plutôt à La Réunion au niveau du montant des retraites qui est bien plus faible ici qu'en métropole. On sait par exemple, grâce à des chiffres datant de 2016 de l'INSEE, qu'un retraité réunionnais touche en moyenne 1.160 € brut par mois, soit 28 % de moins que dans l’Hexagone. De même, le taux de pauvreté est bien plus important à La Réunion (11%) qu'en métropole (1%). Nombreux seront donc ceux qui apprécieront la décision du gouvernement de porter à 1.200€ le montant minimum des retraites.Les DOM s'illustrent par une autre particularité : la surémunération que touchent les fonctionnaires, de 53% dans notre île, contre 40 en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à Mayotte. Ces primes, qui peuvent accroître en partie les droits à la retraite de leurs bénéficiaires, sont également à prendre en compte si l'on veut avoir une vision objective de la situation dans notre ile.Jeudi, la grève devrait être très suivie, ici comme dans l'hexagone. Ce qui fait dire à Hervé Mariton: "Espérons que la période qui vient n’ajoute pas un blocage social aux crises successives que nous avons vécues. Nos économies sont souvent plus sensibles".



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur