Dépakine : Sanofi mis en examen pour homicides involontaires

Le laboratoire français est mis en examen pour homicides involontaires dans le cadre du scandale de la Dépakine. Cet antiépileptique aurait causé la mort d’au moins quatre bébés et aurait provoqué des malformations congénitales. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 15:22 | Lu 313 fois

Les problèmes judiciaires s’accumulent pour Sanofi dans le dossier de la Dépakine. Le laboratoire français vient d’être mis en examen pour homicides involontaires. Cette procédure s’ajoute à celle lancée en février dernier pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires". L’enquête doit définir s’il y a eu "tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation du produit et les précautions à prendre, ayant eu pour conséquence de rendre son utilisation dangereuse pour la santé de l’être humain".



L’objectif de la procédure est de définir si le laboratoire est responsable de la mort de quatre nourrissons entre 1990 et 2014. Les mères des petites victimes avaient toutes consommé cet antiépileptique durant leur grossesse. Selon plusieurs études, le nombre d’enfants victimes est estimé entre 15 000 et 30 000. La cause serait le valproate de sodium contenu dans le médicament. Le risque de malformation congénitale est accru de 10 % en cas de prise de ce médicament. Le risque d’autisme et de retards intellectuels et/ou de la marche grimpe à 40% pour les enfants exposés.



