A la Une .. Dénouement tout proche pour les Français bloqués à Mada

Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 18:03





Sa démarche, appuyée à La Réunion par Pierre Cornille, ancien élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, visait à accélérer le rapatriement de ces ressortissants.



Dans un courrier adressé à l’ambassadeur de France à Madagascar, Jean Daniel Chaoui s’étonnait ainsi du traitement accordé aux ressortissants français.



Un dénouement est tout proche. Les voyageurs qui se sont regroupés au sein d'un tout récent collectif, devront patienter encore quelques jours avant de voir leur voeu exaucé.



