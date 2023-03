Communiqué Dénonciation de l´attitude des élus de la NUPES par des candidats du Rassemblement National

Aurore GIGANT et Didier HOAREAU, candidats RN aux Législatives sur la 3e circonscription, s'exprime suite au mouvementé débat - Publié le Mercredi 22 Mars 2023

.Nous, Didier HOAREAU et Aurore GIGANT, candidats RN aux législatives sur la 3e circonscription, dénonçons l'attitude de Mesdames BELLO et LEBON qui ont bien appelées à voter Macron aux présidentielles 2022 !

Il n'y a qu'à voir la position qu'elles défendaient en s'exprimant dans la presse et notamment dans l'article de LINFO.RE du 11 avril 2022.



Toutes deux, ainsi que tous les élus NUPES 974, sans oublier nos 4 sénateurs, ont contribué au désastre dans lequel les Réunionnais se trouvent aujourd'hui. Rien ne semble les impacter.

Elles paradent même dans les manifestations et appellent les citoyens à se mettre en danger!



Car oui, bloquer le port, l'aéroport ou la SRPP ne fera que mettre nos salariés et petits patrons en péril, sans compter tous ceux qui ont déjà des difficultés financières et qui auront encore plus de mal à boucler les fins de mois.



Ce n'est pas admissible, elles ont été élues pour défendre les intérêts des Réunionnais !



Nous souhaitons beaucoup de courage à tous nos concitoyens dans ces moments difficiles.



De notre côté, nous renouvelons notre engagement, nous continuerons de nous battre avec ferveur et détermination.



Aurore GIGANT et Didier HOAREAU