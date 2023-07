La grande Une Dénoncé, le jeune incendiaire de la Maison du citoyen au Port part en prison

Vendredi 30 juin, les habitants de la ZAC 1 du Port se réveillaient après une nuit troublée par les agissements des casseurs. La veille, ces derniers avaient notamment eu la main incendiaire vis-à-vis d'un local public utile à tous : la Maison du citoyen. Par Régis Labrousse - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 21:16

Face à ces accusations, le jeune homme reconnaît les faits lors de sa garde à vue mais revient sur ses déclarations lors de l’audience de comparution immédiate. Il réfute avoir mis le feu, indiquant qu’il n’a fait que regarder la maison brûler. Il reconnaît uniquement avoir jeté des galets sur les policiers.



Selon lui, ce sont les policiers qui lui ont mis la pression en lui disant "qu’il risquait gros s’il mentait car on te voit sur une vidéo".



Estimant que ce sont les faits les plus graves de ces émeutes qui agitent l’île depuis quelques jours, la procureure a requis une peine de 2 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire avec maintien en détention et 140 heures de travail d'intérêt général. Elle indique que si ce n’est pas lui qui a mis le feu, il a permis, par sa présence, à aider à la commission de ces faits.



Ce lundi à 21 heures, après en avoir délibéré, le tribunal vient de suivre en intégralité ces réquisitions.