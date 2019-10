A la Une . Dénoncé, le dealer de l'Est prend 5 ans de prison ferme

Interpellées le 7 octobre dernier à Saint-Benoit, trois personnes - Fatihou A., 25 ans, Gregory D., 34 ans et Dimitri D., 27 ans- ont été jugé par le tribunal de Champ Fleuri ce vendredi, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. À l'issue de 96 heures de garde à vue, les trois individus ont été mis en examen pour des faits de transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants.



Tout part d'une dénonciation anonyme, qui permettra à la gendarmerie de placer Gregory.D sur écoute et de le géolocaliser, ce dernier étant considéré comme le principal instigateur. Les investigations permettent ensuite d'identifier ses contacts proches. Au final, six personnes seront interpelées et trois présentées devant le tribunal. Pour autant, alors que l'enquête se poursuit, d'autres arrestations pourraient intervenir.



Lors de l'audience, les trois comparses donnent une version identique de leurs agissements. Tous les trois addicts, ils expliquent vendre uniquement pour pouvoir consommer. Ils consomment du cannabis, de l'artane, des méthamphétamines et dernièrement, de la cocaïne. Gregory.D est le principal fournisseur, ses deux dalons s'approvisionnent chez lui, d'ailleurs, souvent à crédit. Souvent sous effet, ce dernier tient même des livres de comptes dans des agendas. "Je notais pour ne pas oublier", dit-il. Interrogée par les enquêteurs, sa compagne indique qu'il s'adonne à ce petit trafic depuis 2013.



Si chacun reconnait les faits à hauteur de sa participation, c'est-à-dire une revente permettant de consommer, la procureure ne s'en laisse pas conter. "Tout cela est issu d'une enquête, une enquête toujours en cours d'ailleurs. Au vu des éléments, il a été estimé de la nécessité de la procédure de comparution immédiate. Les trois reconnaissent les faits en fonction de leur implication. Les témoins mettent en cause Gregory.D depuis 5 ans, sa compagne dit qu'il trafic depuis 6 ans" explique-t-elle. Elle requiert une peine de 5 ans à l'encontre de Gregory D., une peine de 3 ans pour Fatihou A. et une peine de 2 ans pour Dimitri D., assorti d'un mandat de dépôt pour les trois.



Les avocats de la défense, qui n'ont pu consulter les dossiers que ce vendredi matin à 11h, estiment qu'il y a une inégalité des armes. Et considèrent que la procédure accélérée de la comparution immédiate n'est pas adaptée dans ce genre d'affaire qui mériterait une instruction, tous les produits n'ayant pas été analysés notamment. Au final, le président condamne Gregory D. à 5 ans de prison, Fatihou A. et Dimitri D. sont condamnés à 3 ans dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve. Les trois se voient décerner un mandat de dépôt. Régis Labrousse Lu 2353 fois







