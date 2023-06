Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dénomination de l’école Yvonne Iafare et hommage à Gabrielle Ropauld à l’Éperon Ce vendredi 16 juin s’est déroulée la dénomination de l’école Yvonne IAFARE à l’Éperon en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Députée de la 2ème circonscription, Karine LEBON, de

Ce vendredi 16 juin, l’école Yvonne IAFARE à l’Éperon a été officiellement nommée lors d’une cérémonie en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Députée de la 2ème circonscription, Karine LEBON, de David MEGRET, IEN (Inspecteur de l’Éducation Nationale), de plusieurs élu(e)s de la Ville, des proches de la famille d’Yvonne IAFARE et de Gabrielle ROPAULD, ainsi que des enfants de l’école, de la directrice et des instituteurs. Cet événement a été marqué par un double hommage rempli d’émotions.

Le Maire de Saint-Paul a ouvert la cérémonie en rendant hommage à Gabrielle ROPAULD, une petite fille lumineuse tragiquement emportée par la maladie en mai 2021 à l’âge de six ans. Gabrielle était une ancienne élève de l’école, et une plaque commémorative a été installée en son honneur. Le Maire a salué le courage, le talent et la détermination de cette jeune Saint-Pauloise, qui aimait la vie et adorait profondément son école. Les enfants et les proches de Gabrielle ont tenu à être présents pour rendre hommage à cette petite fille courageuse dans sa lutte contre la maladie. Le Maire a également salué la détermination de tous à perpétuer l’histoire de Gabrielle et d’Yvonne, affirmant que leur mémoire réside avec force en chacun.



Yvonne IAFARE, une personnalité fédératrice



L’école primaire de l’Éperon porte désormais le nom d’Yvonne IAFARE, en raison de son importance en tant que figure emblématique de cette communauté. Elle aurait célébré ses 100 ans en février 2023. Pendant près de 50 ans, Yvonne IAFARE a aidé plus de 240 enfants à naître dans différentes régions de Saint-Paul, dont Fleurimont, Plateau Caillou, Saint-Gilles-les-Hauts, l’Éperon, Grand Terre, Tamatave, Villèle et Grand Fond, entre 1940 et 1990. Plusieurs générations de Saint-Paulois ont vu le jour grâce à son assistance. “Née le 2 février 1923 à Saint-Gilles-les-Hauts, Yvonne Josepha NERGEL travaille la kaz domoun ou dans les plantations alentours. Elle s’installera avec son mari, Sosthène IAFARE, dans un ti boukan de l’Éperon en 1942. Madame « Thène » exerce plusieurs activités depuis qu’elle a l’âge de six ans. Tizanèz, également gardienne de l’église, cette femme dévouée aux autres a toujours gardé les portes ouvertes pour accueillir les personnes en difficultés.” C’est ainsi qu’en 2012, notre Ville a souhaité l’honorer en lui remettant le titre de Femme courage. Aujourd’hui, nous rendons hommage à titre posthume à ce modèle d’engagement, d’humanité et de bienveillance. Il a donc été décidé de donner le nom d’Yvonne IAFARE à l’école primaire de l’Éperon. Aujourd’hui, cet hommage posthume célèbre son engagement, son humanité et sa bienveillance. Ainsi, il a été décidé de donner le nom d’Yvonne IAFARE à l’école primaire de l’Éperon. La cérémonie de dénomination de l’école de l’Éperon s’est conclue par des mots touchants des enfants qui avaient connu Gabrielle ROPAULD. Ils ont souhaité témoigner de leur souvenir vivace de cette enfant en offrant des dessins aux parents de la petite Gabrielle.







