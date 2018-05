A la Une ... Denis Chausserie-Laprée, nouveau procureur général de la cour d’appel de Saint-Denis En remplacement de Claude Laplaud, Denis Chausserie-Laprée est le nouveau procureur général de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Il prend ses fonctions à compter de ce mois de mai. Le communiqué la Cour d’appel de Saint-Denis :

Né le 7 mai 1960, il est issu de la promotion 1986 de l'Ecole nationale de la magistrature qu'il avait intégrée après l'obtention d'une maitrise en droit (auprès de l'université d'Aix-Marseille).



Magistrat du ministère public depuis sa sortie de l'Ecole Nationale de la Magistrature en 1988, il a été successivement affecté auprès des parquets des tribunaux de grande instance de Lille (1988-1993) et Rochefort sur Mer (1994-1995).



De février 1996 à Septembre 2001 il a bénéficié de deux détachements comme sous-préfet d'arrondissement (Barcelonnette, Alpes de Haute Provence) jusqu'en septembre 1997, puis comme secrétaire général de l'Ecole Nationale de la Magistrature jusqu'en septembre 2001.



Lors de ses affections en juridiction, il s'est intéressé notamment aux questions relatives aux mineurs ainsi qu'à celles concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants et le soutien pouvant être apporté aux toxicomanes (il fut ainsi membre du comité scientifique du GIP drogues info-service de 1998 à 2001).



Vice procureur au TGI de Bordeaux à compter de 2001, il a été chargé en 2004 d'animer le service du parquet interrégional spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière de Bordeaux. Il est devenu membre du Conseil Supérieur de la Magistrature à compter 2006.



Procureur adjoint au parquet de Toulouse à compter du 03/09/2012 puis Procureur général de la cour d’appel d’Agen à compter du 03/03/2015, monsieur Denis Chausserie-Laprée a été installé en qualité de procureur général de la cour d’appel de St-Denis à compter du mois de mai 2018. Denis Chausserie-Laprée est le nouveau procureur général de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.Né le 7 mai 1960, il est issu de la promotion 1986 de l'Ecole nationale de la magistrature qu'il avait intégrée après l'obtention d'une maitrise en droit (auprès de l'université d'Aix-Marseille).Magistrat du ministère public depuis sa sortie de l'Ecole Nationale de la Magistrature en 1988, il a été successivement affecté auprès des parquets des tribunaux de grande instance de Lille (1988-1993) et Rochefort sur Mer (1994-1995).De février 1996 à Septembre 2001 il a bénéficié de deux détachements comme sous-préfet d'arrondissement (Barcelonnette, Alpes de Haute Provence) jusqu'en septembre 1997, puis comme secrétaire général de l'Ecole Nationale de la Magistrature jusqu'en septembre 2001.Lors de ses affections en juridiction, il s'est intéressé notamment aux questions relatives aux mineurs ainsi qu'à celles concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants et le soutien pouvant être apporté aux toxicomanes (il fut ainsi membre du comité scientifique du GIP drogues info-service de 1998 à 2001).Vice procureur au TGI de Bordeaux à compter de 2001, il a été chargé en 2004 d'animer le service du parquet interrégional spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière de Bordeaux. Il est devenu membre du Conseil Supérieur de la Magistrature à compter 2006.Procureur adjoint au parquet de Toulouse à compter du 03/09/2012 puis Procureur général de la cour d’appel d’Agen à compter du 03/03/2015, monsieur Denis Chausserie-Laprée a été installé en qualité de procureur général de la cour d’appel de St-Denis à compter du mois de mai 2018. N.P Lu 273 fois





Dans la même rubrique : < > L'octroi de visa français aux ressortissants comoriens suspendu jusqu'à nouvel ordre [L'édito de Pierrot Dupuy] La faillite des syndicats