Dengue : une légère augmentation des cas avec le retour de l’été. Agissons maintenant !

Dans ce contexte, la préfecture et l’ARS rappellent l’importance d’une mobilisation collective contre la dengue à l’origine de 22 décès et près de 800 hospitalisation cette année. Le lancement en début de semaine de la campagne « Retour de l’Eté, agissons des maintenant contre la dengue ! » encourage les Réunionnais à la mise en œuvre des mesures de prévention: se protéger et protéger ses proches des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.

16 043 cas autochtones confirmés

22 décès (dont 11 directement liés à la dengue) 781 hospitalisations

1 755 passages aux urgences DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE Situation épidémiologique au 9 décembre 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)

Au cours de la semaine 49, les signalements sont localisés dans 7 communes à : Le Port

Saint Paul,

Saint Leu

La Possession

Saint Denis

Saint Pierre

Sainte-Suzanne 63% des signalements concernent la région Ouest.

20% des personnes testées positives résident sur la commune du Port.

Des regroupements de cas sont identifiés au Port (Lotissement Cotur et centre ville).

Afin de contenir la propagation du virus de la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.

Télécharger le communiqué de presse original de l'ARS. Recommandations pour lutter contre la dengue Connaitre et appliquer, à titre personnel et collectif, les mesures de prévention pour lutter contre la dengue, reste de loin le moyen le plus efficace pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage : Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue ... Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment.

Un grand BRAVO aux deux premiers talentueux lauréats qui voient leur œuvre retenue dans le cadre de la campagne : Catégorie Professionnels : C. RALAISA

Catégorie Amateurs : L. PHILEAS Les deux œuvres font l’objet d’affichages et de diffusions sur les réseaux sociaux.

