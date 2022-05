Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dengue : le nombre de cas est en baisse Dans leur dernier bilan chiffré, la Préfecture de La Réunion et l’ARS annoncent une baisse du nombre de cas de dengue à La Réunion. Du 2 au 14 mai, 115 cas de dengue ont été enregistrés (contre 164 la période précédente). Le nombre de cas est en diminution. Le Sud reste la région la plus concernée avec 62 % des cas. Depuis le début de l’année, La Réunion est en situation inter-épidémique.

Le nombre de passages aux urgences reste globalement stable malgré une légère augmentation à la mi-avril. Le nombre d’hospitalisation reste inférieur par rapport à 2021.

A l’approche de l’hiver austral, les Réunionnais sont encouragés à maintenir les gestes de prévention :

supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi,

se protéger des moustiques (répulsifs, moustiquaires)

consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.

Situation de la dengue à La Réunion au 25 mai 2022

(données Cellule Santé Publique France en région, ARS) Depuis le 1er janvier

1 307 cas confirmés

126 passages aux urgences

25 hospitalisations La situation correspond toujours à une période inter-épidémique. Sur la période concernée, les cas de dengue se situaient dans 17 communes :

Sud (62,6% des cas) : Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite-Île, Le Tampon, Saint-Louis, Étang-Salé,

Ouest (20% des cas) : Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, Le Port, Trois-Bassins,

Nord 13% des cas) : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne,

Est (4,4% des cas) : Saint-Benoît, Saint-André, Bras-Panon Par ailleurs, des regroupements de cas ont été identifiés dans les quartiers suivants :

Saint-Pierre : La Ravine des Cabris – La Ravine Blanche

Saint-Louis : La Pente Vacoas – les Cocos

L’Etang-Salé : Le Maniron Depuis 2021, le sérotype 1 de la dengue circule dans l’île.

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue Les autorités sanitaires recommandent à la population de :

Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage > consultez la rubrique Recommandations contre la Dengue

Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.

Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements… et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Si vous êtes malade de la dengue : Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie, consultez votre médecin traitant ou un service d’urgence en cas de dégradation de votre état de santé.

Se protéger des moustiques grâce aux répulsifs et aux moustiquaires L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter contre la propagation de la dengue. L’utilisation de moustiquaire de lit ou de berceau / poussette constitue une barrière efficace pour se protéger des piqûres de moustiques, vecteurs de la dengue.

Elle est à privilégier notamment pour les personnes contraintes d’être alitées en journée et les nouveaux nés.

Des moustiquaires peuvent également être posées sur les fenêtres et les portes pour une meilleure protection à l’intérieur des habitations.

