Dengue: la Préfecture lance un concours pour la nouvelle campagne de prévention

Communiqué de la préfecture







Depuis fin 2017, la dengue circule dans l'île. En 2020, près de 16 000 personnes ont contracté la dengue, entrainant 701 hospitalisations et 22 décès. Si le nombre de cas est actuellement faible (5 cas signalés du 26 octobre au 1er novembre), la circulation du virus a continué durant l'hiver austral avec une coexistence de 3 stéréotypes sur le territoire. Ces éléments laissent craindre l'apparition d'une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir, susceptible de peser sur le système de santé réunionnais déjà mobilisé par la prise en charge des patients de la covid-19.



A l'approche de l'été austral et du retour des conditions météorologiques favorables au développement des moustiques, la Préfecture et l'ARS de La Réunion invitent dès ce mois de novembre l'ensemble des acteurs (institutionnels, collectivités, associations, grand public....) à se mobiliser contre la dengue. Parmi les actions phares, un jeu concours est lancé le 5 novembre pour recueillir réaliser un visuel qui figurera sur l'affiche de la nouvelle campagne « Eté 2020-2021 ».







Lancement d'un jeu concours : Représentez un moustique pour la campagne Eté !



En association avec le monde culturel, l'ARS de La Réunion propose cette année un jeu concours artistique visant la production d'un support visuel (dessin, sculptures, tableaux, photos...) sur un thème: « La dengue et son moustique vecteur de la maladie (le moustique tigre) ».



Le concours est ouvert à 2 catégories:



· professionnelle : les artistes,

· amateurs: particuliers, scolaires, associations, entreprises...



Les créations seront sélectionnées sur la base des critères suivants :



· pertinence du message en fonction du thème choisi,

· originalité de la création,

· valeur artistique.



Des récompenses distinctes allant de 100 à 5000 euros sont prévues pour chaque catégorie. En plus de ces récompenses, les œuvres lauréates seront retenues pour la campagne de communication Eté 2020/2021 (affichage, diffusion sur les réseaux sociaux, valorisation dans les médias...)



Le concours est lancé le 5 novembre et se termine le 25 novembre à minuit.



Les règlements et les conditions de participation au jeu concours sont disponibles sur le site de l'ARS https://www.lareunion.ars.sante.fr/reglement-jeu-concours-creatif-deviens-acteur-de-la-lutte-contre-la-dengue ou sur demande par mail : ars-reunion-kassmoustik@ars.sante.fr



Les entreprises réunionnaises mobilisées dans la lutte contre l'épidémie



En 2019, la Préfecture et l'ARS La Réunion ont lancé une démarche de communication engageante auprès des établissements privés volontaires afin d'inciter et de valoriser les gestes de prévention auprès des réunionnais, notamment sur leur lieu de travail. Plus d'une soixantaine d'entreprises, représentant plusieurs milliers de salariés, ont signés la charte d'engagement, s'inscrivant ainsi dans une démarche durable de prévention et de changements des comportements.



En 2020, cette opération est reconduite, avec la continuité de l'accompagnement des entreprises signataires et la sensibilisation de leur salariés, mais également la sollicitation de nouvelles entreprises.



Les associations citoyennes au plus près des quartiers



De plus en plus de collectifs ou associations de citoyens s'engagent dans le nettoyage de leurs quartiers et/ou leur environnement. L'ARS proposera dans les jours à venir à ces associations des sessions de sensibilisation à l'écologie du moustique, aux situations propices à sa prolifération et aux méthodes de lutte existantes.



Les collectifs ou associations désireuses de suivre cette sensibilisation peuvent en faire la demande à l'adresse suivante : ars-reunion-kassmoustik@ars.sante.fr





Les collectivités toujours actives sur l'espace public et dans les jardins des particuliers



Durant l'hiver austral bon nombre de collectivités ont eu à cœur de maintenir leurs actions dans la lutte contre la dengue en montant des opérations « vide fond de cour ». C'est le cas notamment des communes de Saint-Paul, Le Port et Sainte-Suzanne. Les services de l'ARS sont partenaires de ces actions en formant les médiateurs communaux et en apportant un accompagnement de terrain. Ces opérations à l'initiative des communes et des intercommunalités vont se poursuivre sur l'ensemble du territoire réunionnais dans les semaines à venir.



Situation de la dengue à La Réunion au 4 novembre 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 26 octobre au 1er novembre, 5 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. Au cours de cette semaine, les cas se situaient à :



· Saint-Leu

· La Possession

· Saint-Paul

· Saint-Denis

· Le Tampon



Aucun regroupement de cas n'a été identifié sur le territoire.



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19.