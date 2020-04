Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL

Dengue : l’épidémie s’accélère avec 1 500 cas de dengue en une semaine

Ci-dessous le dernier bilan chiffré de la dengue communiqué par la Préfecture de La Réunion et de l’ARS :



L’épidémie de dengue s’accélère et touche toutes les communes de l’île avec près de 1 500 cas de dengue signalés du 13 au 19 avril. La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud, toutefois l’épidémie poursuit sa progression dans l’Ouest et le nombre de cas continue d’augmenter dans le Nord et l’Est. Ces dernières semaines, le nombre d’hospitalisations est en augmentation, ainsi que le nombre de passages aux urgences, et 4 décès sont à déplorer. De plus, il est constaté de nombreux cas de dengue secondaire (personnes contractant la dengue une deuxième fois) connaissant des formes graves de la maladie.



Afin de limiter la propagation du virus, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS maintiennent leurs interventions de jour et de nuit et renforcent leur présence. L’épidémie de coronavirus et le confinement ne doivent pas se traduire par une moindre vigilance sur cet impératif de santé publique.



Dans ce contexte particulier, la préfecture et l’ARS appellent la population à une mobilisation générale pour éviter une épidémie de plus grande ampleur. Chacun doit mettre en œuvre les mesures de prévention essentielles pour lutter contre la dengue : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires à son domicile.



Durant le confinement, il est primordial que les Réunionnaises et les Réunionnais permettent aux agents de la LAV d’intervenir et de mettre en œuvre les mesures d’élimination des gîtes larvaires. Les nettoyages des jardins est une bonne chose, mais il faut veiller à respecter les jours de collecte des déchets.



Par ailleurs, depuis le 21 avril, certaines déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil) sont de nouveau accessibles aux particuliers a indiqué le Territoire de la Côte Ouest (TCO).



Cette mesure répond à la nécessité de lutter efficacement contre l’épidémie de dengue en cours à La Réunion et d’éviter les dépôts sauvages.



Afin de fluidifier la circulation en déchèterie et de respecter les mesures sanitaires en vigueur, des dispositifs spéciaux sont mis en place.



Les usagers particuliers qui bénéficient déjà des collectes de déchets en porte-à-porte (maintenues depuis le début du confinement), pourront aussi aller déposer leurs encombrants, déchets végétaux ou autres déchets recyclables en déchèterie.



Les déchèteries accueillent les usagers (professionnels et particuliers), du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 12h30 à 15h15.



Depuis le début de l’année



Près de 5 500 cas autochtones confirmés

231 hospitalisations

642 passages aux urgences

4 décès dont 3 directement liés à la dengue et 1 indirectement lié à la dengue. L’épidémie de dengue s’accélère et touche toutes les communes de l’île avec près de 1 500 cas de dengue signalés du 13 au 19 avril. La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud, toutefois l’épidémie poursuit sa progression dans l’Ouest et le nombre de cas continue d’augmenter dans le Nord et l’Est. Ces dernières semaines, le nombre d’hospitalisations est en augmentation, ainsi que le nombre de passages aux urgences, et 4 décès sont à déplorer. De plus, il est constaté de nombreux cas de dengue secondaire (personnes contractant la dengue une deuxième fois) connaissant des formes graves de la maladie.Afin de limiter la propagation du virus, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS maintiennent leurs interventions de jour et de nuit et renforcent leur présence. L’épidémie de coronavirus et le confinement ne doivent pas se traduire par une moindre vigilance sur cet impératif de santé publique.Dans ce contexte particulier, la préfecture et l’ARS appellent la population à une mobilisation générale pour éviter une épidémie de plus grande ampleur. Chacun doit mettre en œuvre les mesures de prévention essentielles pour lutter contre la dengue : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires à son domicile.Durant le confinement, il est primordial que les Réunionnaises et les Réunionnais permettent aux agents de la LAV d’intervenir et de mettre en œuvre les mesures d’élimination des gîtes larvaires. Les nettoyages des jardins est une bonne chose, mais il faut veiller à respecter les jours de collecte des déchets.Par ailleurs, depuis le 21 avril, certaines déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil) sont de nouveau accessibles aux particuliers a indiqué le Territoire de la Côte Ouest (TCO).Cette mesure répond à la nécessité de lutter efficacement contre l’épidémie de dengue en cours à La Réunion et d’éviter les dépôts sauvages.Afin de fluidifier la circulation en déchèterie et de respecter les mesures sanitaires en vigueur, des dispositifs spéciaux sont mis en place.Les usagers particuliers qui bénéficient déjà des collectes de déchets en porte-à-porte (maintenues depuis le début du confinement), pourront aussi aller déposer leurs encombrants, déchets végétaux ou autres déchets recyclables en déchèterie.Les déchèteries accueillent les usagers (professionnels et particuliers), du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 12h30 à 15h15. Situation épidémiologique au 28 avril 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)Toute l’île est concernée par la circulation du virus :



La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud.

Le nombre de cas poursuit son augmentation dans l’ouest, notamment à Sain-Leu et Saint-Paul

Dans l’est, le nombre de cas augmente à Saint-Benoit.

Le nombre de cas recensé à Saint-Denis continue d’augmenter. Les principaux regroupements de cas se situent à :





Région Sud



Saint-Louis (Plateau Goyaves, Cité Cocos, Bel air, Camp du Gol, Petit Bon Dieu, Kerveguen, le Ouaki, Savignan, La Rivère, Les Canots, Pont Neuf, Le Ruisseau, Roches Maigres, les Cocos et le Bois de Nèfles)

Saint-Pierre (Bassin Bœuf, Terre Sainte, La Vallée, Ravine Blanche, Casabona, Baster les Bas, Pierrefond, Concession, La Ligne des Bambous, La ligne Paradis, La Cafrine, Grand Bois, Ste Céline, Ravine des Cabris, Bois d’Olive)

Les Avirons (La Ravine Sèche, Bois de Nèfle Cadet, Barouty, La Croix, le Ruisseau, Fond Maurice)

Entre Deux (Ville, Bras long, Grand fond intérieur, La pente d’Orange)

L’Etang Salé (Ravine Sheunon, Les Canots, Pied des Roches, le Bois de Nèfles, La Roche aux Oiseaux)

Saint-Joseph (Langevin, Les Jacques, Le Plateau)

Le Tampon (La Chatoire, les 400, Trois Mares)



Région Ouest



Saint-Paul (Trou d’Eau, Plateau Caillou, Grand Fond, Fleurimont, La Baie, Grande Fontaine, Cambaie, La Plaine)

Trois Bassins (Grande Ravine, Souris Blanche)

La Possession (St Laurent, Moulin Joli, Rivière des Galets)

Saint-Leu (Stella, Butor, Piton, Le Portail, Quartier Pêcheur, Dubuisson, 4 Robinets, La Fontaine, L’Etang, Les Camélias)

Le Port (Rivière des Galets, Parc Boisé, Mondon, Lotissement Cotur)



Région Nord



Sainte-Marie (Grande Montée, Le Verger)

Saint-Denis (La Bretagne, Sainte Clotilde, Moufia)

Région Est



Saint-André (Lotissement Satec, La Cressonnière, Milles Roches, Patelin, Centre Ville)

Bras Panon (Rivière du Mât)

Saint-Benoit (Boubier, Beaufonds, Ste Anne, Centre Ville, Bras Fusil) Au cours de la semaine du 13 au 19 avril, les passages aux urgences pour dengue sont en forte augmentation (plus de 100 passages) et l’activité hospitalière liée à la dengue poursuit sa progression, principalement au CHU sud qui reste l’établissement hospitalier le plus impacté.



Afin de limiter la propagation du virus, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS interviennent dans les foyers épidémiques, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion du Covid. Ces opérations de traitement sont aujourd’hui indispensables pour lutter contre l’épidémie.





Les opérations de démoustication



Depuis le début de l’épidémie, les agents de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS réalisent quotidiennement des actions de lutte et de prévention dans les communes impactées.



Actuellement, près de 3 000 visites en porte-à-porte sont assurées chaque semaine : élimination des gîtes larvaires et traitements de jour et de nuit dans les cours et les jardins des particuliers.



Pour rappel, l’arrêté préfectoral de 2018 portant sur l’exécution de mesures de salubrité générale et de lutte contre les moustiques par la population et par les acteurs, est toujours en vigueur. Les mairies disposent donc de pouvoirs exceptionnels pour intervenir dans le domaine privé lorsque le propriétaire est défaillant.



Ces interventions contribuent activement à réduire les risques de diffusion du virus de la dengue. Pour être plus efficaces, elles doivent être accompagnées par la mobilisation active des Réunionnais au quotidien.



Recommandations pour lutter contre la dengue :



Consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes : apparition brutale de fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements ou fatigue.

Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinet, téléconsultation, ou visite à domicile) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Des gestes simples à mettre en œuvre au quotidien :

Se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs), et continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage

Vider tout ce qui peut contenir de l’eau (soucoupes et petits objets, écoulement des gouttières…)

Respecter les jours d’enlèvement des déchets et encombrants

Couvrir les réservoirs avec un tissu ou une moustiquaire, et abriter les pneus Les gestes de prévention réalisés par tous peuvent permettre de limiter des co-infections dengue/covid-19 susceptibles d’affaiblir les personnes fragiles, et préserver le système de santé mobilisé actuellement sur ces deux épidémies.



La mobilisation des renforts



Depuis le début de l’épidémie, les actions de lutte anti-vectorielle sont réalisées quotidiennement. Plus de 120 personnes sont mobilisées chaque jour en porte-à-porte dans ce cadre pour limiter la diffusion du virus.



L’ARS est renforcée par des personnels intérimaires sur des actions de démoustication. Le SDIS est également mobilisé en renfort, avec 40 volontaires sur le terrain.



Le Préfet de La Réunion, le directeur du service départemental d’incendie et de secours et la directrice générale de l’ARS ont décidé de mobiliser de nouveaux renforts :



10 sapeurs-pompiers volontaires

15 intérimaires par jour Aussi, près de 150 personnels d’intervention en porte-à-porte seront mobilisés très prochainement.



Face à la lutte contre la double épidémie de dengue et de COVID 19, la mobilisation des renforts est d’autant plus importante qu’elle doit permettre de :

préserver les hôpitaux en limitant le nombre de cas et les hospitalisations associées

limiter les co-infections ou infections dengue/COVID 19 Les actions environnementales à Saint-Paul



Dans ce contexte, où l’épidémie de dengue circule activement sur le territoire, la ville de Saint-Paul à travers son service Pôle développement durable, travaille à pied d’oeuvre pour préserver la propreté sur tous les espaces communaux en agissant sur trois zones bien définies :



zone 1 : de la ville de Saint-Paul jusqu’aux Bois-de-Nèfles/ Guillaume

zone 2 : de la route du Maïdo jusqu’à la zone de l’Éperon/ Saint-Gilles-les-Hauts, englobant la zone de Villèle

Zone 3 : de Ravine Daniel jusqu’à la zone de Saint-Gilles-les-Bains avec la limite sud de la Saline-les-Bains. La BIRE (Brigade d’intervention Rapide de l’Environnement) intervient suite aux signalements des administrés (via la page facebook

Au cours de la semaine du 13 au 19 avril, les passages aux urgences pour dengue sont en forte augmentation (plus de 100 passages) et l’activité hospitalière liée à la dengue poursuit sa progression, principalement au CHU sud qui reste l’établissement hospitalier le plus impacté.Afin de limiter la propagation du virus, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS interviennent dans les foyers épidémiques, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion du Covid. Ces opérations de traitement sont aujourd’hui indispensables pour lutter contre l’épidémie.Depuis le début de l’épidémie, les agents de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS réalisent quotidiennement des actions de lutte et de prévention dans les communes impactées.Actuellement, près de 3 000 visites en porte-à-porte sont assurées chaque semaine : élimination des gîtes larvaires et traitements de jour et de nuit dans les cours et les jardins des particuliers.Pour rappel, l’arrêté préfectoral de 2018 portant sur l’exécution de mesures de salubrité générale et de lutte contre les moustiques par la population et par les acteurs, est toujours en vigueur. Les mairies disposent donc de pouvoirs exceptionnels pour intervenir dans le domaine privé lorsque le propriétaire est défaillant.Ces interventions contribuent activement à réduire les risques de diffusion du virus de la dengue. Pour être plus efficaces, elles doivent être accompagnées par la mobilisation active des Réunionnais au quotidien.Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinet, téléconsultation, ou visite à domicile) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.Les gestes de prévention réalisés par tous peuvent permettre de limiter des co-infections dengue/covid-19 susceptibles d’affaiblir les personnes fragiles, et préserver le système de santé mobilisé actuellement sur ces deux épidémies.Depuis le début de l’épidémie, les actions de lutte anti-vectorielle sont réalisées quotidiennement. Plus de 120 personnes sont mobilisées chaque jour en porte-à-porte dans ce cadre pour limiter la diffusion du virus.L’ARS est renforcée par des personnels intérimaires sur des actions de démoustication. Le SDIS est également mobilisé en renfort, avec 40 volontaires sur le terrain.Le Préfet de La Réunion, le directeur du service départemental d’incendie et de secours et la directrice générale de l’ARS ont décidé de mobiliser de nouveaux renforts :Aussi, près de 150 personnels d’intervention en porte-à-porte seront mobilisés très prochainement.Face à la lutte contre la double épidémie de dengue et de COVID 19, la mobilisation des renforts est d’autant plus importante qu’elle doit permettre de :Dans ce contexte, où l’épidémie de dengue circule activement sur le territoire, la ville de Saint-Paul à travers son service Pôle développement durable, travaille à pied d’oeuvre pour préserver la propreté sur tous les espaces communaux en agissant sur trois zones bien définies :La BIRE (Brigade d’intervention Rapide de l’Environnement) intervient suite aux signalements des administrés (via la page facebook allo propreté ). La brigade verte, quant à elle, œuvre et renforce les actions de la BIRE sur le territoire. Elles assurent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages. Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Webinaires : Deux rendez-vous à ne pas manquer pour les scolaires ! Joseph Sinimalé : « Je consulterai les parents d’élèves avant toute décision »