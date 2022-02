Dengue : adoptons les bons gestes !

Mieux vaut prévenir que guérir ! Adoptons les bons gestes…

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé de La Réunion rappellent l’importance de lutter contre la dengue en appliquant les mesures de prévention suivantes :



1) Se protéger des piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage :



Se protéger grâce à des répulsifs et des moustiquaires est important, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement. En effet, plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.



2) Éliminer et vider l’eau stagnante des gîtes à moustiques :



Les moustiques pondent dans les eaux stagnantes (même petites) qui deviennent des gîtes larvaires (nids à moustiques). En supprimant tous ces gîtes, vous éloignez les moustiques de votre domicile ou de votre lieu de travail.



3) Consulter un médecin dès les premiers symptômes :



En cas de symptômes (fièvre, maux de tête, apparition brutale de fièvre, douleurs musculaires et/ou articulaires, nausées, vomissements ou fatigue), il faut consulter votre docteur rapidement. Il vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



En cas de dégradation de votre état de santé, rendez-vous à l’hôpital.



Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de le transmettre à votre entourage et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie.







Restez informés :