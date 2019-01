Dengue à La Réunion : Vigilance pendant les vacances scolaires

L’épidémie de dengue en cours se poursuit : 6 739 cas de dengue ont ainsi été confirmés depuis le 1er janvier 2018. Durant cette période de vacances scolaires, où les déplacements sur l’île sont plus importants, la Préfecture et l’ARS Océan Indien rappellent à la population l’importance d’utiliser des répulsifs cutanés dans les zones où circule la dengue, principalement dans l’Ouest et le Sud



L’ARS OI invite les personnes déclarant des symptômes (fièvre, douleur musculaire…) à consulter rapidement un médecin et à réaliser les analyses biologiques prescrites. L’ensemble des acteurs (ARS Océan Indien, services de l’Etat, collectivités locales, associations…) poursuivent leur mobilisation.



Les répulsifs, un moyen incontournable pour lutter contre la dengue



Les vacances scolaires favorisent les déplacements sur l’île ; le risque de dispersion du virus de la dengue est donc plus important. C’est pourquoi les autorités sanitaires appellent la population à être encore plus vigilante durant cette période en utilisant des répulsifs cutanés, particulièrement lors des déplacements dans les zones de circulation de la dengue...



