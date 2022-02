A la Une . Dengue à La Réunion : La hausse des cas continue

La préfecture fait le point sur l'évolution de la Dengue à La Réunion. Des foyers actifs de transmission sont apparus ces derniers jours. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 15:31

DENGUE À LA RÉUNION : Le nombre de cas poursuit son augmentation.



Du 10 au 23 janvier, 95 cas de dengue ont été confirmés (contre 69 pour la quinzaine précédente) dans 15 communes. Le nombre de cas continue d’augmenter mais reste inférieur aux années précédentes sur la même période.



Les cas se situent toujours majoritairement dans le Sud et l’Ouest. Les deux premiers regroupements de cas (foyers de transmission) sont toujours actifs (Le Butor à Saint-Joseph et Basse-Terre à Saint-Pierre). L’ARS et Santé Publique France ont mis en place une surveillance renforcée de ces zones. Des opérations d’information et de sensibilisation de la population par des professionnels de santé ont notamment eu lieu. D’autres regroupements de cas sont apparus ces dernières semaines à Plateau Caillou, Saint-Paul et Saint-Joseph.



Les conditions météorologiques actuelles sont très favorables à la prolifération des moustiques, laissant craindre une reprise de l’épidémie dans les semaines à venir.



L’ensemble de la population doit maintenir les mesures de prévention pour éviter de contracter la maladie : supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi pour empêcher les moustiques de proliférer, se protéger avec du répulsif et des moustiquaires, consulter un médecin dès les premiers symptômes et ne pas hésiter à consulter de nouveau en cas d’aggravation de l’état de santé.



Situation de la dengue au 2 février 2022





(données Santé Publique France Réunion, ARS)

Depuis le 1er Janvier 2022

· 139 cas confirmés

· 1 passage aux urgences







Sur la période concernée, les cas de dengue enregistrés se répartissent dans 15 communes : Sud : Le Tampon, Petite Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre, Etang Salé

: Le Tampon, Petite Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre, Etang Salé Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins

: La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins Nord : Saint-Denis, Sainte-Marie

: Saint-Denis, Sainte-Marie Est : Saint-Benoît, Saint-André.

Des regroupements de cas sont observés à : Saint-Joseph (quartiers du Butor, Jean Petit les Bas, Bois Noirs)

Saint-Pierre (quartier de Basse Terre les bas)

Saint-Paul (Plateau Caillou)

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

Se protéger, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype. Eliminer et vider l’eau stagnante des gîtes à moustiques : tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi et tout autour de son domicile… Consulter un médecin dès les premiers symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements... et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue. Si vous êtes malade de la dengue : continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4 ème et le 8 ème jour de la maladie. consultez votre médecin traitant ou un service d'urgence en cas de dégradation de votre état de santé.

