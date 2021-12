A la Une .. Dengue à La Réunion : 30 cas et 1 décès en 2 semaines

Depuis ces dernières semaines, une quinzaine de cas de dengue sont recensés chaque semaine. Du 15 au 28 novembre, 30 cas ont été confirmés sur 9 communes de l'île. Malheureusement, les autorités ont le regret d’annoncer le décès directement lié à la dengue d’une personne, survenu ces dernières semaines. Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 16:27

La circulation du virus se poursuit à un faible niveau



Tous les Réunionnais ainsi que les acteurs de la lutte contre le virus doivent continuer à être vigilants : supprimer tous les gîtes larvaires (tout ce qui peut contenir de l’eau) autour des domiciles ou sur l’espace public, se protéger contre les moustiques vecteurs de la maladie (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs…).



Afin de promouvoir les bonnes pratiques, le jeu concours photos « Contre la dengue, comment vous protégez-vous des moustiques ? » se poursuit jusqu’au 17 décembre.



Situation de la dengue au 8 décembre 2021

Depuis le 1er Janvier 2021 · Près de 29 800 cas confirmés

· 1 140 hospitalisations

· 4 124 passages aux urgences



· 21 décès directement liés à la dengue



(données Santé Publique France Réunion, ARS)

Des cas de dengue ont été identifiés dans 9 communes : Saint-Pierre, Saint-Denis, Le Port, Petite-Île, Saint-Paul, Saint-Louis, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose et La Possession. Sur la période, 1 regroupement de cas (foyer de dengue) a été identifié sur la commune de Saint-Pierre (quartier de La Vallée).





Jeu concours photos Dengue : Votez pour votre photo préférée !

Lancé le 10 novembre, le jeu concours photos « Contre la dengue, comment vous protégez vous des moustiques ? » se poursuit. De nombreuses participations ont été reçues.



20 photos ont été présélectionnées par un jury : elles sont mises au vote auprès des l’ensemble des Réunionnais à compter de ce 8 décembre sur la page Facebook ARS La Réunion. La clôture du vote aura lieu le 17 décembre 2021, 12h.



Les 5 photos ayant recueillies le plus de « likes » seront récompensées (de 100 à 500 euros).



Pour rappel, les participants au jeu doivent mettre en scène un moyen de protection qui peut être :·

La fermeture de portes/fenêtres/volets avec des dispositifs type moustiquaire,·

Le spray répulsif cutané,·

La moustiquaire de lit,

· Les vêtements couvrants,

· Les diffuseurs d’insecticide : électrique (à utiliser dans un lieu aéré), serpentins (à utiliser en extérieur).

>> Pour voter pour votre photo préférée, rendez-vous sur la page Facebook Agence régionale de Santé La Réunion .





Recommandations pour lutter contre la dengue

Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage ;

Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype. Eliminer les gîtes larvaires (nids à moustiques) : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières…

: vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières… Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, ... et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Si vous êtes malade de la dengue : o o



Retrouvez toute l'information sur la dengue à La Réunion sur le site de l'ARS La Réunion



