Dengue à La Réunion : 88 cas autochtones confirmés dans 20 communes

La situation épidémiologique au 25 février 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France) sur les deux dernières semaines, montre que 20 communes sont concernées :



Pour la région Sud, on note 77% du total des cas :



- Saint-Louis (54% des cas)

- Saint-Pierre, Entre-Deux et Etang Salé



Pour la région Est, on note 6% des cas :



- Saint-André (Lotissement Satec), Saint-Benoit et Bras Panon



Pour la région Nord, on note 7% des cas :



- Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie (cas dispersés)



Pour la région Ouest, on note 9% des cas :



- Saint-Paul, Trois-Bassins (émergence d'un foyer),

- Saint-Leu, Le Port et La Possession



Depuis le début de l'année, 469 cas autochtones ont été confirmés, 23 hospitalisations dont 3 pour dengue sévère ainsi 52 passages aux urgences.



La Préfecture de La Réunion et l’ARS rappellent à tous les Réunionnais l’importance de se protéger des piqûres de moustiques, et de continuer de se protéger même malade.