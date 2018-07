Dengue : Une opération de lutte collective contre les moustiques à Plateau Caillou

L’épidémie de dengue en cours se maintient toujours et se diffuse sur l’île et ce, malgré le début d’hiver austral et une baisse des cas déclarés. Depuis le début de l’année 2018, 6 261 cas de dengue ont été confirmés. La mobilisation conjointe des pouvoirs publics, des associations et de la population est nécessaire. Les opérations de nettoyage et de démoustication associés aux gestes quotidiens menés par chacun permettent de limiter la diffusion de la maladie.



Isabelle Rebattu, sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse, a présenté les partenaires de cette lutte collective à l’occasion d’une opération de lutte contre la dengue dans les quartiers de Plateau Caillou et du Guillaume à Saint-Paul ce vendredi 27 juillet.



Les services de la commune et de l’intercommunalité, les associations et l’ARS sont allés à la rencontre des habitants pour des actions de prévention, de lutte mécanique et de démoustication.