Dengue : Une nouvelle vague épidémique reste à craindre

Du 16 au 22 décembre 2019, 7 cas de dengue ont été confirmés à La Réunion. "Bien que le nombre de cas recensés se stabilise depuis plusieurs semaines, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l’île, et une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les mois à venir", alertent les autorités sanitaires.



La préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien rappellent à la population "l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade".



Depuis le début de l'épidémie, plus de 2400 passages aux urgences ont été enregistrés. 20 décès ont été constatés, dont 12 directement liés à la dengue.



Situation épidémiologique au 31 décembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France) :



Les cas de dengue rapportés sur les deux dernières semaines se situent dans les 8 communes suivantes :

Ouest :

- Saint-Paul

- Saint-Leu



Sud :

- Saint-Pierre

- Le Tampon

- Les Avirons

- Saint-Louis



Est :

- Saint-André



Nord :

- Sainte-Marie

DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE



· Plus de 24 930 cas autochtones confirmés (soit 18 188 cas depuis le 01/01/2019)



· 733 hospitalisations (dont 619 hospitalisations depuis le 01/01/2019)



· Plus de 2 400 passages aux urgences (dont 1 941 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)



· 20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue) Nicolas Payet Lu 270 fois







