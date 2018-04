Dengue : Situation épidémiologique au 22 avril 2018

L’épidémie de dengue qui sévit actuellement à La Réunion, s’intensifie dans l’ouest et le sud essentiellement.



Au cours de la semaine dernière, 428 cas de dengue ont été signalés par les laboratoires de ville et hospitaliers, soit un total de 1816 cas confirmés à La Réunion en 2018.



La tempête tropicale Fakir a probablement généré ou remis en eau de très nombreux gîtes à moustiques (débris, déchets divers, bassines, pots, gouttières obstruées,…), qui risquent d’être à l’origine d’une prolifération importante de moustiques dans les jours à venir et d’anéantir tous les efforts consentis ces dernières semaines dans la lutte contre la dengue.



Aussi, dans le contexte actuel d’épidémie de dengue, il est demandé à la population de procéder sans délai à l’élimination de tous ces nouveaux gîtes larvaires et de vider tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son habitation.