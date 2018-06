Dengue : Situation épidémiologique au 12 juin 2018

4604 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année 2018. L’épidémie se poursuit dans l’Ouest et le Sud à un niveau constant, toujours aux alentours de 300 à 400 cas par semaine. La mobilisation de tous est nécessaire durant l’hiver austral pour freiner cette dynamique et éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l’été prochain.Les actions de démoustication autour des personnes malades signalées par les médecins se poursuivent. Cependant, elles ne sont pleinement efficaces que si elles s’accompagnent d’une mobilisation collective : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous. Ne laissons pas la dengue passer l’hiver, ensemble, luttons contre les moustiques !