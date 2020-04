Dengue : Retrouvez les dates des opérations de démoustication nocturne à Fleurimont

Dans le dernier bilan chiffré communiqué par la Prefecture de la Réunion et de l’ARS, le nombre de cas de dengue a considérablement augmenté pour la période allant du 13 au 19 avril.L’épidémie s’accélère et touche toutes les communes de l’île.À Saint-Paul, les secteurs les plus impacts sont Trou d’Eau, Plateau Caillou, Grand Fond, Fleurimont, La Baie, Grande Fontaine, Cambaie et La Plaine. La semaine dernière (dans les nuits de mercredi 22 au jeudi 23 avril et de dimanche 26 au lundi 27 avril), l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) avait réalisé des opérations de démoustication à La Plaine et à Trou d’eau.C’est au tour du quartier de Fleurimont d’être concerné par des opérations de démoustication nocturne qui se dérouleront entre minuit et 5h du matin.• la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mai 2020• la nuit du mercredi 10 au 11 mai 2020Numéro Vert ARS Océan Indien 0 800 110 000 (appel gratuit depuis un poste fixe)Dans ce contexte sanitaire particulier, la Préfecture et l’ARS appellent la population à une mobilisation générale pour éviter une épidémie de plus grande ampleur. Chacun doit mettre en œuvre les mesures de prévention essentielles pour lutter contre la dengue : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques, continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires à son domicile.La ville de Saint-Paul continue de se mobiliser dans cette lutte contre la dengue. Notamment au travers de sa Brigade d’intervention rapide de l’environnement (BIRE) qui intervient suite aux signalements des administrés (via la page Facebook d’Allo Propreté).La brigade verte épaule et renforce les actions de la BIRE sur le territoire. Ces deux brigades assurent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages.Depuis le début confinement, l’action et le redéploiement de l’équipes du service de l’environnement étaient réévalués. Le but : éviter tous les contacts et les risques de contaminations avec la population.Découvrez ci-dessous les zones concernées à Fleurimont.