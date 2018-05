Dengue : Opération « coup de poing » à La Saline

Afin de mobiliser davantage la population, les acteurs ainsi que les associations qui luttent quotidiennement contre l’épidémie de dengue se sont retrouvés ce mardi 9 mai à La Saline, plus exactement dans la rue Peranmodely (proche du cimetière). L’objectif : informer la population mais aussi promouvoir l’implication individuelle. En effet, chacun à son niveau, est actif dans la lutte contre la prolifération de la dengue : en détruisant les gîtes larvaires mais aussi en se protégeant et en protégeant ses proches des piqures de moustiques. En marge des opérations mécaniques et chimiques, « il doit y avoir un effort de la population pour qui, la lutte anti-vectorielle n’est pas encore un réflexe. J’en appelle au civisme et au respect de l’autre. Je m’associe aux propos de Monsieur Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul, lorsqu’il insiste pour que tout un chacun soit mobilisé », affirme Frédéric Carre, Sous-préfet de Saint-Paul.



Etaient également présents ce matin, la Croix Rouge, le Samu Social, les associations 3I et 3C ainsi que les associations de quartiers très actives. Les acteurs de la lutte contre la dengue étaient également présents : l’ARS, la Sous-préfecture, le TCO, Cyclé ainsi que la Ville de Saint-Paul.



Depuis le passage en phase 3 de l’épidémie, près de 2600 cas de dengue ont été répertoriés, l’épidémie est à l’heure actuelle de basse intensité mais l’objectif – avec la mobilisation de tous – est d’éradiquer un maximum de foyer avant le retour de l’été. « Il ne faut pas baisser la garde », insiste le Sous-préfet de Saint-Paul.