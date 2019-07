Dengue : Malgré une baisse significative, des cas toujours observés sur l’ensemble du territoire

Comme constaté depuis plusieurs semaines, le nombre de cas de dengue déclarés continue de diminuer, indiquent la préfecture et l'ARS ce mardi.



Du 24 au 30 juin 2019, 103 cas ont été confirmés. Malgré une baisse significative, des cas sont toujours observés sur l’ensemble du territoire. Afin de limiter la circulation du virus sur l’île, les gestes de prévention (protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous) doivent être maintenus. Aussi, les actions de sensibilisations de la population se poursuivent avec la Croix-Rouge française/PIROI. Par ailleurs, durant cette période de vacances scolaires, propice aux déplacements, les autorités sanitaires rappellent aux voyageurs les gestes à adopter et appellent à la vigilance en cas de séjour dans un pays où circulent la dengue et le chikungunya.



Situation épidémiologique au 9 juillet 2019

(données de la Cire OI, Santé Publique France)

La décroissance de la courbe épidémique est marquée et se confirme encore cette semaine. L’ensemble de l’île reste malgré tout concerné par la circulation virale.



- Dans le Sud, Saint-Pierre reste le foyer le plus actif.



- Dans l’Ouest, une augmentation du nombre de cas est notée à Saint-Leu tandis que les autres foyers se stabilisent.



- Dans le Nord, on note une diminution du nombre de cas.



- Dans l’Est, seule la commune de Saint-André continue à répertorier des cas.



DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE



· Plus de 23 000 cas autochtones confirmés (soit plus de 17 000 cas depuis le 01/01/2019)



· 779 hospitalisations

(dont 623 hospitalisations depuis le 01/01/2019)



· 2 232 passages aux urgences

(dont 1 848 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)



· Plus de 73 000 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 47 000 cas depuis le 01/01/2019)



· 15 décès, dont 8 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 12 décès, dont 7 directement liés à la dengue).





Information aux voyageurs





>> Contexte international



Une recrudescence des cas de dengue est observée depuis le début de l’année 2019 dans de nombreux pays d’Asie. C’est le cas en Thaïlande où le nombre de cas observé en 2019 est le double de celui observé au cours de la même période en 2018 ; mais également au Cambodge, au Laos, en Malaisie, aux Philippines, au Viêtnam, à Singapour, etc. Dans certains de ces pays, la saison des pluies va commencer : il est donc à prévoir que le nombre de cas de dengue va continuer à augmenter.



Par ailleurs, des épidémies de dengue sont en cours en Tanzanie et en Côte d’Ivoire.



Enfin, une épidémie de chikungunya est observée en République Démocratique du Congo depuis le mois de mai.



>> Recommandations aux voyageurs



En cas de voyage dans un pays où les virus de la dengue ou du chikungunya circulent, les mesures de protection suivantes sont recommandées :



Au départ vers une zone à risque :



· Se protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de contracter la maladie pendant le séjour.

· Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.



Au retour à la Réunion :



· Consulter un médecin en cas d’apparition des signes de la maladie dans les 7 jours suivants le retour.

· Continuer à se protéger contre les piqûres de moustiques dans les jours suivants l’arrivée pour ne pas transmettre la maladie.



Il est important d’utiliser des répulsifs cutanés dans les zones où circule la dengue. En effet, le recours à ces produits reste le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger son entourage contre la dengue.