Dengue : Le nombre de cas poursuit sa baisse, la région Sud reste la plus concernée

Le nombre de cas de dengue poursuit sa baisse. La préfecture et l'ARS font le point : Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 17:57





Depuis fin avril, le nombre de cas est en baisse. Les acteurs de la lutte anti-vectorielle demeurent fortement mobilisés : les équipes de l’ARS, appuyées par les agents du Service Départemental d’Incendie et de Secours, interviennent autour de l’ensemble des cas signalés par le dispositif de surveillance.



Les chiffres concernant la dengue cette année restent largement inférieurs à ceux de l’année précédente à la même période :

1 420 cas à ce jour contre 21 272 cas en 2021

139 passages aux urgences à ce jour contre 2 738 en 2021

et 50 hospitalisations à ce jour contre 1 185 en 2021. En ce début d’hiver austral, les Réunionnais sont encouragés à maintenir les gestes pour se protéger des moustiques vecteurs de la dengue : supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi, utiliser des répulsifs, des moustiquaires… et consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.





Situation de la dengue au 9 juin 2022

(Données Santé Publique France Réunion, ARS)



La situation correspond toujours à une période inter-épidémique. Depuis le 1er Janvier 2022



· 1 420 cas confirmés



· 50 hospitalisations



· 139 passages aux urgences

Sur la période concernée, les cas de dengue se situaient dans 15 communes :

Sud (56,7% des cas) : Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite-Île, Le Tampon, Saint-Louis, Étang-Salé, Les Avirons

Ouest (32,8% des cas) : Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, Le Port,



Nord (6% des cas) : Saint-Denis, Sainte-Suzanne,



Est (4,5% des cas) : Saint-Benoît, Saint-André





Par ailleurs, des regroupements de cas ont été identifiés dans les quartiers suivants :





- Saint-Joseph : Les Goyaves





- Saint-Pierre : Ravine des Cabris





- L’Etang-Salé : Le Maniron





Depuis 2021, seul le sérotype 1 de la dengue circule dans l’île.





Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue Se protéger, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.



Éliminer et vider les eaux stagnantes, qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi et tout autour de son domicile (coupelles, petits récipients, gouttières, pneus, …

