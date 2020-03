Dengue : Le nombre de cas continue d’augmenter

L’épidémie de dengue se poursuit avec un nombre de cas, de passages aux urgences et d’hospitalisations toujours en augmentation. Des regroupements de cas sont recensés dans 11 communes. Dans ce contexte de reprise de l’épidémie, plusieurs cas de dengue secondaire (personnes touchées une deuxième fois par la dengue) sont également recensés. Aussi, la Préfecture de La Réunion et l’ARS rappellent à l’ensemble des Réunionnais l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage (répulsifs, diffuseurs, vêtements couvrants, moustiquaires). Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.



Situation épidémiologique au 17 mars 2020

(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Sur les deux dernières semaines, 547 cas ont été confirmés dans 21 communes. 72 % des malades recensés résident dans le Sud de l’île, et plus de la moitié dans la commune de Saint-Louis.

Les foyers de dengue (regroupements de cas) se situent à :



Région Sud

· Saint-Louis (Plateau Goyaves, Cité Cocos, Quartier Lambert, Pont Neuf, Le Ruisseau et Roches Maigres)

· Etang-Salé (Etang salé les Bains, Etang Salé les Hauts, Les Canots)

· Entre-Deux (Ravine des Citrons,Grand Fond Intérieur, Centre-Ville, Le Bras Long)

· Saint-Pierre (Ste Céline, Terre Sainte, Concession)

· Saint-Philippe (Basse Vallée)



Région Ouest

· Saint-Paul (La Plaine, Trou d’Eau)

· Trois-Bassins (Grande Ravine, Souris Blanche)

· La Possession (St Laurent)

· Saint-Leu (Grand Fond, Stella, Butor)



Région Nord-Est

· Saint-André (Lotissement Satec, Grand Canal, Les Manguiers)

· Sainte-Marie (Grande Montée)

· Saint-Benoit (Boubier, Butor)



La lutte contre la dengue continue dans le contexte du coronavirus



La lutte contre l’épidémie de dengue se poursuit avec près de 140 personnes de l’ARS et du SDIS mobilisées chaque jour sur le terrain, en intervention autour des lieux fréquentés par les personnes touchées.



Avec l’identification des premiers cas de coronavirus sur l’île, les protocoles d’intervention des équipes de la lutte anti-vectorielle et des personnels pompiers ont été adaptés et sécurisés au regard du risque de propagation du coronavirus : toutes les interventions sont maintenues au vu du nombre actuel de cas détectés, mais en limitant au maximum les contacts rapprochés avec la population, notamment par des temps d’échanges les plus courts possibles sur le terrain et dans le respect d’une distance de sécurité d’au moins un mètre entre deux personnes.



L’attention de la population est attirée sur la nécessité de faciliter l’intervention des agents, et de leur réserver un accueil courtois.

La mobilisation de tous contre la dengue est un impératif pour limiter l’apparition de cas graves, et donc des hospitalisations dans un contexte Covid-19 de risque de fort recours aux établissements de santé.