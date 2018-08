Dengue : La mobilisation active de la population est essentielle

6 476 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année, dont 138 ont conduit à une hospitalisation rappelle la préfecture dans un communiqué du 24 août. La persistance du virus pendant l’hiver austral fait redouter une épidémie d’ampleur au cours de l’été. Les autorités rappellent à la population l’importance de mettre en oeuvre les recommandations pour lutter contre les moustiques.



Pour enrayer l’épidémie avant l’arrivée des fortes chaleurs, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS OI, est renforcée avec des équipes d’interventions du RSMA, du SDIS et de la Croix Rouge française, dans l’ouest et le sud de l’île. Les interventions des communes sont également renforcées par le recrutement de contrats aidés de type «Parcours-Emploi-Compétences».



Mais pour être d’autant plus efficaces, ces interventions doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population au quotidien.



C’est maintenant, durant l’hiver austral, que nous devons agir ensemble pour lutter contre les moustiques en :

• Se protégeant des piqûres (répulsifs, vêtements longs) et en protégeant son entourage.

• Eliminant les lieux où les larves se développent et en vidant tout ce qui peut contenir de l’eau.

• Consultant immédiatement un médecin, en cas de forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue.