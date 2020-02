Dengue: La circulation s’intensifie, 81 nouveaux cas en une semaine

Pour la période du 27 janvier au 2 février 2020, 81 cas de dengue autochtones ont été confirmés précise la préfecture de la Réunion. Le nombre de cas autochtones continue d’augmenter alors que la circulation du virus se poursuit activement dans l’île. Les endroits les plus touchés sont le Sud à Saint-Louis, Saint-Pierre et L’Etang Salé, ainsi que l’Ouest, à Saint- Paul.



La Préfecture de La Réunion et l’ARS rappellent à tous les Réunionnais l’importance de se protéger des piqûres de moustiques, même s’ils ont déjà contracté la dengue une première fois, et à continuer de se protéger même malade: Pour cela l'utilisation de répulsifs, diffuseurs, vêtements couvrants ou moustiquaires sont recommandés.



La situation épidémiologique au 11 février 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France) est la suivante:



Sur les deux dernières semaines, 16 communes sont concernées par une circulation de la dengue. Des regroupements de cas sont recensés dans les zones suivantes :



Sud (73 % des cas) :

- Saint-Louis, soit 49% des cas (Plateau Goyaves, Cité des Cocos, Pont Neuf, le Ruisseau, Bel Air)

- Saint-Pierre

- Etang Salé (Etang-Salé les Bains et Etang-Salé les Hauts)



Ouest (14 % des cas) :

- Saint-Paul (la Plaine) Est :

- Saint-André (Lotissement Satec)



Des cas isolés sont également identifiés à Saint-Denis, Sainte-Marie et Saint-Leu. Pour rappel, depuis le début de l'année, 246 cas autochtones, 13 hospitalisations, dont 3 pour dengue sévère ainsi que 11 passages aux urgences ont été recensés.