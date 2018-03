Dengue : La circulation du virus s’est intensifiée, 36 nouveaux cas signalés

Au cours des 15 derniers jours, la circulation du virus de la dengue s’est intensifiée à La Réunion, indique l'Agence régionale de santé (ARS). 36 nouveaux cas ont été signalés, portant à 61 le nombre total de cas de dengue déclarés depuis le 1er janvier 2018 et à 155 depuis le début de l’épisode en début d’année 2017. Le risque de survenue d’une épidémie est à présent considéré comme élevé.



Les conditions météorologiques (fortes pluies et chaleur) étant actuellement particulièrement favorables au développement des moustiques vecteurs, l’ARS Océan Indien rappelle l’importance des gestes de prévention à appliquer par tous : éliminer les récipients en eau autour de son habitation, se protéger des piqûres de moustiques et consulter son médecin en cas d’apparition de symptômes de la maladie.



Au cours des 15 derniers jours, 36 cas récents de dengue ont été signalés (13 au cours de la semaine du 6 au 12 février et 23 la semaine dernière). Plusieurs quartiers sont à présent identifiés comme des zones de circulation active du virus :



- St-Paul, quartiers Gare routière et Etang St-Paul

- St-Paul, Bois de Nèfles

- Saint Gilles-les-Bains, quartier Carosse

- Le Port, quartier Rivière des galets

- Ravine des Cabris, quartier Bois d’Olives

- St-Pierre, quartier Terre rouge



Au total, 61 cas de dengue ont été signalés depuis le début de l’année, 155 depuis le début de la circulation de la dengue en début d’année 2017.