Dengue : La baisse se poursuit avec 94 cas

Les chiffres de la dengue viennent de tomber. Entre le 2 et le 8 août, 94 personnes ont contracté la maladie, contre 178 la semaine précédente. Par LG - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 16:17

Du 2 au 8 août, 94 cas de dengue ont été confirmés (contre 178 la semaine précédente après consolidation des données). Le nombre de cas continue de diminuer dans la majorité des communes. Le secteur Ouest reste la région la plus touchée.



Les autres indicateurs (passages aux urgences, hospitalisations) montrent également une baisse de l’épidémie. Toutefois, malgré l’hiver austral, la circulation du virus reste plus importante que les années précédentes à la même période.



Aussi, la population et les acteurs de la lutte contre la dengue sont encouragés à poursuivre les mesures de protection individuelle et collective : appliquer des répulsifs pour se protéger des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau (gîtes larvaires), consulter son médecin en cas de symptômes.





Situation de la dengue au 18 août 2021

(données Cellule Santé Publique France en région, ARS)



Sur les deux dernières semaines, les cas confirmés ont été localisés dans toutes les communes à l’exception de l’Entre-Deux, Sainte-Suzanne, Salazie et La Plaine des Palmistes.

Le secteur Ouest comptabilise la majorité des cas déclarés. Des cas y sont recensés dans toutes les communes. Saint-Paul reste la commune où le virus circule le plus (38% des cas).

Les autres cas sont principalement rapportés à Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Louis, Saint-Denis et Saint-André.

Des regroupements de cas (foyers de dengue) ont été identifiés dans les quartiers suivants :



RÉGION OUEST

· Saint-Paul (La Plaine les Chocas) Saint-Leu (Piton Saint-Leu)

