Dengue : Jamy Gourmaud alerte la métropole sur les dangers du moustique-tigre

Le journaliste Jamy Gourmaud a réalisé une vidéo pour avertir la métropole du danger que représente le moustique-tigre qui s’est installé dans les 3/4 de l’hexagone. Il y évoque le cas de La Réunion qui fait toujours face à des épidémies à cause de cet insecte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 4 Juillet 2021 à 09:45

Les moustiques auraient-ils gâché le voyage dans l’île de Jamy Gourmaud en fin d’année dernière? Le célèbre journaliste était venu réaliser une vidéo sur le volcan pour sa chaîne YouTube « Le monde de Jamy ». En plus des images qui ont envahi sa mémoire, il a dû rapporter quelques piqûres sur les jambes qui lui ont donné une idée de sujet.



Dans sa vidéo publiée le 26 juin, l’animateur culte de « C’est pas sorcier! » met garde les métropolitains contre le moustique-tigre. Il explique comment l’insecte s’est introduit en Europe et quel danger il représente dans la transmission de certaines maladies, dont la dengue et le chikungunya. Deux maladies que connaissent bien les Réunionnais comme le rappelle le journaliste dans sa vidéo.



L’occasion de rappeler même ici les bons gestes à adopter contre la dengue.





