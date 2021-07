Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dengue : Épidémie en baisse, continuons nos efforts !





En cette période de vacances scolaires, propice aux déplacements, la préfecture et l’ARS rappellent également aux Réunionnais la nécessité de maintenir une vigilance au quotidien, en appliquant les moyens de protection (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs…) et en contactant son médecin ou les urgences si son état de santé se dégrade. Situation de la dengue au 21 juillet 2021 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS) Depuis le 1er Janvier 2021 · 28 635 cas confirmés · 731 hospitalisations · 3 963 passages aux urgences · 15 décès directement liés à la dengue



Le nombre de cas de dengue est en baisse, avec une dispersion toujours marquée sur l’île.



A l’exception des Avirons, 23 communes enregistrent des cas :

· Dans l’Ouest : Saint-Paul (31%), La Possession (11%), Saint-Leu (9,5%), Le Port (5%)

· Dans le Sud : Saint-Pierre principalement (11%)

· Dans le Nord : Saint-Denis principalement (12%)

· Dans l’Est : Saint-André



Localisation des regroupements de cas (foyers de dengue) :



REGION OUEST

· Le Port (Cœur Saignant)

· La Possession (Rivière des Galets, Cap Noir et Ville)

· Saint-Paul (Hangar, Bois de Nèfles, Bellemène, Plateau Caillou, Le Hameau de Corbara, Fond Benjoin, Le Petit Bernica, La Petite France, Grand Fond)

· Saint-Leu (Pointe des Châteaux, Portail)



REGION SUD

· Saint-Pierre (Bois d’Olives, Les Assises, Les Casernes, Terre Sainte, Montvert les Bas, Grand Bois)



REGION NORD

· Saint-Denis (Bellepierre)

Recommandations pour lutter contre la dengue

Il suffit d’une seule piqûre de moustique pour avoir la dengue.



Les autorités sanitaires recommandent à la population de :



Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage



Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.



Éliminer les gîtes larvaires (nids à moustiques) : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières…



Consulter un médecin en cas de symptômes :

fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, …



Réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Si vous êtes malade de la dengue



Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques.

Afin de prévenir les formes graves de la dengue :

Surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie



Consultez votre médecin traitant ou un service d’urgence si vous avez des signes et symptômes suivants : douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, impossibilité de s’alimenter/s’hydrater, grande fatigue, agitation.



Rendez-vous à l’hôpital en cas de dégradation de votre état de santé



Comment se protéger des piqures de moustiques



Les mesures les plus efficaces



Utilisez des produits répulsifs



L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la propagation de la dengue. Ces répulsifs cutanés sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir. La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte.



Portez des vêtements longs et couvrants



Il est très fortement recommandé de porter des vêtements clairs et couvrants (manches longues, pantalons, chaussures fermées) pour se protéger, surtout le matin et le soir. Ces vêtements peuvent également être imprégnés par spray ou trempage dans une solution insecticide (perméthrine).



Installez des moustiquaires



La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes d’être alitées en journée et notamment les nouveaux nés. L’emploi de moustiquaires de berceau constitue ainsi le moyen prioritaire de protection pour ces jeunes enfants.

Des moustiquaires peuvent également être posées sur les fenêtres et les portes pour une meilleure protection à l’intérieur des habitations surtout le matin et le soir. Des mesures complémentaires peuvent également être envisagées : diffuseur électrique, raquette électrique.



Les mesures qui protègent le moins



la pulvérisation dans la maison de « bombes » insecticides (disponibles dans le commerce)

la climatisation, la ventilation

l’utilisation de serpentin fumigène (à réserver exclusivement en extérieur).



Les mesures qui ne protègent pas



les bracelets anti-insectes

les huiles essentielles (citronnelle, géranium) : la durée d’efficacité, généralement inférieure à 20 minutes, est insuffisante

les appareils sonores à ultrasons, la vitamine B1, l’homéopathie…

les rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide…



Des études scientifiques ont démontré que les bougies, les bracelets et les appareils sonores à ultrason sont inefficaces pour se protéger des piqûres de moustiques.

La citronnelle ou d’autres huiles essentielles peuvent avoir un pouvoir répulsif mais leur durée d’action est en général très faible et en tout cas beaucoup plus courte que celle des produits répulsifs classiques. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette.



Votre pharmacien pourra vous conseiller sur l’utilisation des répulsifs et les mesures de protection individuelle



Retrouvez toute l’actualité sur la dengue à La Réunion sur le Les cas enregistrés sont dispersés sur 23 communes. La mobilisation de l’ensemble des acteurs (Etats, collectivités, population…) doit se poursuivre.En cette période de vacances scolaires, propice aux déplacements, la préfecture et l’ARS rappellent également aux Réunionnais la nécessité de maintenir une vigilance au quotidien, en appliquant les moyens de protection (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs…) et en contactant son médecin ou les urgences si son état de santé se dégrade.(données Cellule Santé Publique France en région, ARS)Le nombre de cas de dengue est en baisse, avec une dispersion toujours marquée sur l’île.A l’exception des Avirons, 23 communes enregistrent des cas :· Dans l’Ouest : Saint-Paul (31%), La Possession (11%), Saint-Leu (9,5%), Le Port (5%)· Dans le Sud : Saint-Pierre principalement (11%)· Dans le Nord : Saint-Denis principalement (12%)· Dans l’Est : Saint-AndréLocalisation des regroupements de cas (foyers de dengue) :REGION OUEST· Le Port (Cœur Saignant)· La Possession (Rivière des Galets, Cap Noir et Ville)· Saint-Paul (Hangar, Bois de Nèfles, Bellemène, Plateau Caillou, Le Hameau de Corbara, Fond Benjoin, Le Petit Bernica, La Petite France, Grand Fond)· Saint-Leu (Pointe des Châteaux, Portail)REGION SUD· Saint-Pierre (Bois d’Olives, Les Assises, Les Casernes, Terre Sainte, Montvert les Bas, Grand Bois)REGION NORD· Saint-Denis (Bellepierre)Il suffit d’une seule piqûre de moustique pour avoir la dengue.Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourageContinuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.Éliminer les gîtes larvaires (nids à moustiques) : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières…fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, …Réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques.Afin de prévenir les formes graves de la dengue :Surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladieConsultez votre médecin traitant ou un service d’urgence si vous avez des signes et symptômes suivants : douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, impossibilité de s’alimenter/s’hydrater, grande fatigue, agitation.Rendez-vous à l’hôpital en cas de dégradation de votre état de santéUtilisez des produits répulsifsL’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la propagation de la dengue. Ces répulsifs cutanés sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir. La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte.Portez des vêtements longs et couvrantsIl est très fortement recommandé de porter des vêtements clairs et couvrants (manches longues, pantalons, chaussures fermées) pour se protéger, surtout le matin et le soir. Ces vêtements peuvent également être imprégnés par spray ou trempage dans une solution insecticide (perméthrine).Installez des moustiquairesLa moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes d’être alitées en journée et notamment les nouveaux nés. L’emploi de moustiquaires de berceau constitue ainsi le moyen prioritaire de protection pour ces jeunes enfants.Des moustiquaires peuvent également être posées sur les fenêtres et les portes pour une meilleure protection à l’intérieur des habitations surtout le matin et le soir. Des mesures complémentaires peuvent également être envisagées : diffuseur électrique, raquette électrique.la pulvérisation dans la maison de « bombes » insecticides (disponibles dans le commerce)la climatisation, la ventilationl’utilisation de serpentin fumigène (à réserver exclusivement en extérieur).les bracelets anti-insectesles huiles essentielles (citronnelle, géranium) : la durée d’efficacité, généralement inférieure à 20 minutes, est insuffisanteles appareils sonores à ultrasons, la vitamine B1, l’homéopathie…les rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide…Des études scientifiques ont démontré que les bougies, les bracelets et les appareils sonores à ultrason sont inefficaces pour se protéger des piqûres de moustiques.La citronnelle ou d’autres huiles essentielles peuvent avoir un pouvoir répulsif mais leur durée d’action est en général très faible et en tout cas beaucoup plus courte que celle des produits répulsifs classiques. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette.Votre pharmacien pourra vous conseiller sur l’utilisation des répulsifs et les mesures de protection individuelleRetrouvez toute l’actualité sur la dengue à La Réunion sur le Facebook Ensemble contre les moustiques.





Dans la même rubrique : < > Visionnez la 8ème émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion Saint-Paul encourage la formation professionnelle