Dengue : Découvrez les villes qui sont le plus touchées

L'Agence régionale de santé établit le point hebdomadaire sur l'autre épidémie qui touche notre département. Le nombre de cas de dengue poursuit sa lente baisse à la faveur de l'hiver austral mais la lutte anti-vectorielle doit rester un réflexe chez tous les habitants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 20:18

Du 26 juillet au 1er août, 162 cas de dengue ont été confirmés (contre 189 la semaine précédente). Des cas sont rapportés dans la quasi-totalité des communes. Le secteur ouest comptabilise la moitié des cas et Saint-Paul reste la commune la plus affectée.



L’ensemble des indicateurs (nombre de cas et d’hospitalisations, passages aux urgences) montre que l’épidémie poursuit sa baisse. Néanmoins, malgré l’hiver austral, la circulation se maintient à des niveaux plus élevés que les hivers précédents. Aussi, les mesures de protection individuelle et collective doivent se poursuivre : appliquer des répulsifs pour se protéger des piqûres de moustiques, éliminer les gîtes larvaires, consulter son médecin en cas de symptômes.



La situation de la dengue au 11 août 2021 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS) à La Réunion



Les cas confirmés sont localisés dans presque toutes les communes de La Réunion. Le secteur ouest comptabilise la moitié de l’ensemble des cas déclarés sur l’île.



Les communes les plus touchées sont :



- Saint-Paul : 38% des cas déclarés



- Saint-Pierre : 11% (soit 40 cas pour la période)



- Saint-Denis : 10% des cas (soit 34 cas pour la période)



Certaines communes rapportent une augmentation du nombre de cas : La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis.

Des regroupements de cas (foyers de dengue) ont été identifiés dans les quartiers suivants :



REGION OUEST

- Saint-Paul (La Plaine, Le Bout de l’Etang, Tamatave, Saint-Gilles les Bains, La Saline les Bains)



REGION SUD

- Saint-Pierre (Ravine des Cabris, Bois d’Olives, La Vallée)



