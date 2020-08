Santé Dengue : Avec 20 cas en une semaine, le recul de l'épidémie se poursuit

La circulation du virus de la dengue poursuit sa diminution mais persiste dans 13 communes de La Réunion, indiquent l'ARS et la préfecture. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 19:09 | Lu 218 fois

La circulation de la dengue continue de ralentir : 20 cas de dengue ont été confirmés du 3 au 9 août. Au cours des dernières semaines, 13 communes ont été concernées par des cas toujours situés principalement dans l’ouest et le sud de l’île. Dans ce contexte d’inter-épidémie, la préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les gestes de prévention : éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l’eau, consulter un médecin en cas de symptôme, se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques.



Situation épidémiologique au 18 août 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)



Sur les deux dernières semaines, 13 communes ont rapporté des cas, principalement dans l’ouest et le sud.



6 communes n'ont pas recencé de cas au cours des 4 dernières semaines : Salazie, Cilaos, Saint-Philippe, Plaine Palmistes, Bras Panon et Entre-Deux.



Les principaux cas enregistrés :



Région Sud



· Saint-Pierre (Concession, Les Lataniers, Sainte-Céline, Bois d’Olives, La Ligne Paradis, Terre Sainte)



· Saint-Louis (la Chapelle, Les Cocos, La Rivière, Roche Maigre)



· Les Avirons (Fond Maurice)



Région Ouest



· Saint-Paul (Villèle, Grand Fond, Tamatave, Bellemène)



· Trois Bassins (Bois de Nèfles)



· La Possession (Rivière des Galets)



· Le Port (Rivière des Galets, Mondon)



Région Nord



· Saint-Denis (Vauban, Sainte-Clotilde, La Bretagne)



Région Est



· Bras-Panon (les Avocatiers)



· Sainte-Rose (La Ravine Glissante)



· Saint-Benoit (Bourbier-Beaulieu)



· Saint-André (La Rivière du Mât les hauts)