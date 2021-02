A la Une .. Dengue : 73 nouveaux cas, clusters actifs au Port et à St-Joseph

Du 1er au 7 février 2021, 73 cas de dengue ont été signalés à l'ARS dans 9 communes de l'île. Les premiers regroupements de cas détectés au Port et à Saint-Joseph sont toujours actifs. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 15:12 | Lu 573 fois

Avec les conditions météorologiques actuelles (chaleur et pluies), l'augmentation de la circulation de la dengue et sa dispersion géographique laissent craindre une reprise de l'épidémie.



Aussi, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé La Réunion rappellent à la population l'importance de lutter contre la dengue en appliquant les mesures de prévention : se protéger et protéger son entourage des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l'eau autour de son domicile, et consulter un médecin en cas de symptômes.



Situation de la dengue à La Réunion au 9 février 2021 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS)



Du 1er au 7 février 2021, des cas isolés ont été localisés dans 9 communes :

· Saint-Joseph

· Saint-Louis

· Le Port

· La Possession

· Saint-Benoit

· Saint-Pierre

· Saint-Paul

· Bras Panon

· Saint-Denis



De plus, des regroupements de cas (foyers de dengue) ont été identifiés :



· Le Port (Satec, Manes, L'Epuisement, Vieille ville, Piscine, ZAC-1, ZUP)

· Saint-Joseph (Les Jacques, La Cayenne)



Afin de contenir la propagation du virus de la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS maintiennent les interventions de démoustication.



Recommandations pour lutter contre la dengue



En complément des techniques de lutte anti-vectorielle, chacun doit appliquer les mesures de prévention pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage :



· Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques : répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs

· Éliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l'eau tout autour de son domicile

· Consulter un médecin en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...). Votre médecin vous prescrira la réalisation d'un prélèvement à effectuer en laboratoire d'analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Cette confirmation biologique est indispensable pour orienter les interventions des équipes de lutte anti-vectorielle et contribuent à limiter la diffusion du virus de la dengue sur le territoire.