Santé Dengue: 7 nouveaux cas confirmés en une semaine, une nouvelle vague épidémique redoutée





Les cas de dengue rapportés sur les deux dernières semaines se situent dans l'Ouest à Saint-Paul et Saint-Leu, dans le Sud à Saint-Pierre, Saint-Joseph, Les Avirons, Saint-Louis et l'Etang Salé, dans l'Est à Saint-André et Saint-Benoît et dans le Nord à Saint-Denis.



Plus de 500 acteurs privés et publics de l'île se sont mobilisés aux côtés des autorités sanitaires à l'occasion de la journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre, pour relayer les messages de prévention au plus grand nombre.



Une cinquantaine d'entreprises ont signé une charte d'engagement de lutte contre la dengue proposée par l'ARS OI : actions spécifiques en lien avec l'activité de l'entreprise, gestion des risques de prolifération des moustiques que leur activité peut générer et relai des messages de prévention. Ce nombre ne cesse de croître depuis la tenue de cette journée départementale.



"Aujourd'hui, la mobilisation active de tous reste essentielle avec l'arrivée des pluies et le retour de l'été austral", rappellent les autorités sanitaires. DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE • Plus de 24 857 cas autochtones confirmés

(soit 18 098 cas depuis le 01/01/2019)

• 732 hospitalisations (dont 618 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

• Plus de 2 402 passages aux urgences

(dont 1 934 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

• 20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue)



Nicolas Payet







