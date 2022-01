Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dengue : 69 cas confirmés à la Réunion Dans son dernier communiqué chiffré, la Préfecture de La Réunion a signalé une augmentation du nombre de cas. Il faut donc maintenir les mesures de protection.

Du 27 décembre au 9 janvier, 69 cas de dengue ont été confirmés (contre 45 pour la quinzaine précédente) sur 13 communes de l’île. Le nombre de nouveaux cas est en progression constante.

Des nouveaux foyers de dengue ont été identifiés dans les régions Ouest et Sud, où plus de 80% des cas y sont signalés. Cette situation associée aux conditions météorologiques actuelles (chaleurs, pluies), laissent craindre un départ épidémique dans les semaines à venir.

Aussi, la préfecture et l’Agence Régionale de Santé de La Réunion rappellent à la population l’importance de lutter contre la dengue en appliquant les mesures de prévention : supprimer les gîtes à moustiques (tout ce qui peut contenir de l’eau), se protéger des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, …) et consulter son médecin dès les premiers symptômes.

La campagne de sensibilisation sur les moyens de protection les plus efficaces pour éviter de contracter la dengue et des formes graves se poursuit. Cette semaine, focus sur l’utilisation des moustiquaires et la consultation de son médecin dès les premiers symptômes.

Situation de la dengue au 19 janvier 2022 (données Santé Publique France Réunion, ARS)

Sur la période concernée, les cas de dengue se répartissent comme suit :

EST : 3%

NORD : 13%

OUEST : 38%

SUD : 46% Des cas ont été signalés sur 13 communes situées :

Dans l’Est : Saint-André.

Dans le Nord : Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie

Dans l’Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul

Dans le Sud : Le Tampon, Les Avirons, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre. Des nouveaux regroupements de cas (foyers de dengue) sont actuellement observés à Saint-Joseph (quartier du Butor) et à Saint-Pierre (Basse Terre les bas).

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

Se protéger, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.

Eliminer et vider l’eau stagnante des gîtes à moustiques : tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi et tout autour de son domicile…

Consulter un médecin dès les premiers symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements… et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Si vous êtes malade de la dengue :

– continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie.

– consultez votre médecin traitant ou un service d’urgence en cas de dégradation de votre état de santé. Poursuite de la campagne de sensibilisation: Focus sur l’utilisation de moustiquaires et la consultation d’un médecin en cas de symptômes



Installer des moustiquaires

L’utilisation de moustiquaire de lit ou de berceau / poussette constitue une barrière efficace pour se protéger des piqûres de moustiques, vecteurs de la dengue. Elle est à privilégier notamment pour les personnes contraintes d’être alitées en journée et les nouveaux nés. Des moustiquaires peuvent également être posées sur les fenêtres et les portes pour une meilleure protection à l’intérieur des habitations.



Consulter son médecin dès les premiers symptômes

En 2021, la dengue a été plus sévère que jamais à La Réunion. Elle a amené à des hospitalisations et des décès. Pour éviter de contracter la maladie et se prémunir des formes graves, il faut consulter rapidement son médecin en cas des symptômes suivants :

– apparition brutale de fièvre,

– maux de tête,

– douleurs musculaires et/ou articulaires,

– nausées, vomissements

– fatigue…

Le médecin vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Surveillez votre état de santé surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie et en cas de dégradation de son état, il faut de nouveau consultez son médecin ou se rendre dans un service d’urgence en cas de douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, impossibilité de s’alimenter/s’hydrater, grande fatigue, ou agitation.

Pensez à continuer à vous protéger des piqûres de moustiques pour ne pas transmettre la maladie.

Plus d’informations sur la campagne de communication ici.

Retrouvez toute l’information sur la dengue à La Réunion sur le site de l’ARS La Réunion







