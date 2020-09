Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dengue : 6 cas diagnostiqués à La Réunion Le bilan chiffré lié à cette épidémie indique 6 cas durant la période du 14 au 20 septembre 2020 dans l’île. Elle baisse d’intensité mais le virus circule toujours.

Consultez ci-dessous en intégralité le communiqué de la préfecture de La Réunion relatif à cette actualité

Du 14 au 20 septembre, 6 cas de dengue ont été signalés à l’ARS. Une circulation de faible intensité et diffuse est actuellement observée dans l’île.

La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de mettre en œuvre les gestes de prévention pour lutter contre la dengue :

se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade,

vider ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile,

et consulter un médecin en cas de symptômes.

Situation épidémiologique au 22 septembre 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)

Depuis le début de l’année :

Plus 15 900 cas autochtones confirmés

675 hospitalisations

1 747 passages aux urgences

19 décès (dont 9 directement liés à la dengue)

Au cours des 2 dernières semaines, 10 communes ont rapporté des cas : Saint-Paul, Le Port, Saint-Leu, La Possession, Trois-Bassins, Étang-Salé, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Pierre et Sainte-Rose.

Les principaux regroupement de cas identifiés sur l’île :

Région Ouest

Saint-Leu (Stella)

La Possession (Lotissement Cap Noir)

Le Port (Mondon)

Région Nord

Sainte-Marie (Gaspard, La Convenance)

Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19.

Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en oeuvre par la population réunionnaise.

Recommandations pour lutter contre la dengue Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

Éliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue…

Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment.





