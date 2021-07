Santé Dengue : 578 nouveaux cas à La Réunion

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 18:38

Dengue à La Réunion : L’épidémie continue de diminuer. Ne relâchons pas nos efforts de lutte contre les moustiques !

Du 28 juin au 4 juillet, 578 cas de dengue ont été confirmés. Le nombre de cas est en baisse sur l’ensemble du territoire. Lors de la semaine précédente, Saint-Paul, Saint-Denis et Saint-Pierre concentraient plus de 60% des cas de dengue.



La mobilisation de l’ensemble des acteurs (Etats, collectivités, population…) doit se poursuivre pour confirmer cette tendance à la baisse.



La préfecture et l’ARS rappellent aux Réunionnais la nécessité de maintenir une vigilance au quotidien malgré les températures hivernales, en appliquant les moyens de protection (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs…) et en contactant son médecin ou les urgences si son état de santé se dégrade.



La campagne « La dengue, plus sévère que jamais, protégeons-nous ! » se poursuit cette semaine avec le témoignage d’Aurore qui a contracté la dengue en avril 2020.





