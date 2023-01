Dengue : 5 cas en une semaine

Communiqué de la préfecture :



L’été austral et les pluies actuelles sont des conditions plus favorables à la prolifération des moustiques, vecteurs de la dengue. Cette situation laisse toujours craindre une reprise de l’épidémie dans les semaines à venir.



La préfecture et l’ARS encouragent l’ensemble des Réunionnais à poursuivre les mesures de prévention :



- élimination des eaux stagnantes qui peuvent constituer des gîtes à moustiques,



- utilisation de répulsifs et de moustiquaires, notamment pour les nourrissons et les personnes alitées, mais aussi aux portes et aux fenêtres,



- accueil des équipes de la lutte anti-vectorielle de l’ARS dans leurs cours et jardins, pour repérer et éliminer les gîtes larvaires.





Situation de la dengue au 18 janvier 2023 (Données Santé Publique France Réunion, ARS)



Sur la période concernée, les cas sont répartis dans 5 communes :



- La Possession



- Saint-Pierre



- Le Port



- Saint-Louis



- Saint-Joseph





Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue



· Éliminer et vider les eaux stagnantes, qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : coupelles, petits récipients, gouttières, pneus, …



· Se protéger, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; et continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement



· Consulter un médecin dès les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements...) et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue



· Si vous êtes malade de la dengue :



- continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé,



- consultez votre médecin traitant ou en son absence un service d'urgence en cas de dégradation de votre état de santé.