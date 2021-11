A la Une .. Dengue : 22 cas dans 9 communes

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 19:11

La situation reste stable à un faible niveau de circulation.

Encore quelques jours pour participer au jeu concours photos «Comment vous protégez vous des moustiques ?»



Du 1er au 14 novembre, 22 cas de dengue ont été confirmés. Ces dernières semaines, le nombre de cas est resté bas, aux alentours d’une dizaine de cas hebdomadaire. 9 communes sont concernées.



Sur les dernières semaines, les actions de lutte anti-vectorielle menées par les équipes de l’ARS associées aux conditions météorologiques moins favorables au développement des moustiques, ont permis de réduire fortement la transmission du virus.

Cependant, la dengue continue de circuler faiblement sur l’ensemble de l’île laissant craindre une reprise épidémique avec l’arrivée de l’été.



Dans ce contexte, les Réunionnais sont appelés à rester prudents en se protégeant contre la dengue et les moustiques vecteurs de la maladie (répulsifs, vêtements longs, moustiquaires…) et en supprimant tous les gîtes larvaires (tout ce qui peut contenir de l’eau) autour de leur domicile.



Par ailleurs, le jeu concours photos « Contre la dengue, comment vous protégez-vous des moustiques ? » se poursuit jusqu’au 28 novembre.



Depuis le 1er Janvier 2021 · 29 781 cas confirmés

(après consolidation des données)

· 1 140 hospitalisations

· 4 133 passages aux urgences



· 20 décès directement liés à la dengue

Situation de la dengue au 25 novembre 2021

(données Cellule Santé Publique France en région, ARS)

9 communes étaient concernées par la circulation de la dengue :

le virus circule principalement à Saint-Pierre et à Saint-Denis,

des cas isolés sont identifiés à Saint-Paul, Saint-Louis, Entre Deux, Le Tampon, La Possession, Petite Ile et Salazie. Aucun regroupement de cas (foyer de dengue) n’a été identifié sur la période.







Jeu concours photos : encore quelques jours pour participer !

La préfecture et l’ARS La Réunion ont lancé le 10 novembre le jeu concours photos « Contre la dengue, comment vous protégez vous des moustiques ? ».

L’objectif est d’initier une démarche participative de la population, en leur proposant de prendre des photos illustrant les moyens de protection utilisés pour se protéger des moustiques vecteurs de la dengue (aedes albopictus ou moustique tigre) et d’engager leur réflexion sur les moyens les plus efficaces.

Ces moyens de protection peuvent être :

· La fermeture de portes/fenêtres/volets avec des dispositifs type moustiquaire

· Le spray répulsif cutané

· La moustiquaire de lit

· Les vêtements couvrants

· Le diffuseur d’insecticide (électrique, serpentins…)

· …



Les candidats ont encore quelques jours pour participer, avant le 28 novembre à minuit.

Le règlement et les conditions de participation au jeu concours sont disponibles :

· sur le site de l’ARS :



· ou sur demande par mail à :





Recommandations pour lutter contre la dengue

Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage ;

Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype. Eliminer les gîtes larvaires (nids à moustiques) : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières…

: vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières… Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, ... et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Si vous êtes malade de la dengue : continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4 ème et le 8 ème jour de la maladie. consultez votre médecin traitant ou un service d'urgence en cas de dégradation de votre état de santé.





