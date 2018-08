<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Dengue : 12 nouveaux cas recensés en une semaine

La vigilance est plus que jamais de mise. Du 13 au 19 août 2018, 12 cas de dengue ont été diagnostiqués selon les derniers chiffres communiqués par la Préfecture de La Réunion ce mardi 28 août. Au total depuis le début de l’année 2018, ce sont 6 491 cas de dengue qui ont été recensés : 138 personnes ont été hospitalisées, 435 sont passées aux urgences et trois décès dont deux sont directement liés au virus de la dengue.



L’hiver austral va bientôt toucher à sa fin, or l’épidémie de dengue continue à circuler même à bas bruit. En une semaine, du 13 au 19 août 2018, 12 cas de dengue ont été recensés selon la CIRE OI : 4 dans le quartier de la gare routière et de l’Etang Saint-Paul, 2 à Saint-Leu, 1 à La Possession, 1 au Port, 3 à Saint-Pierre et 1 à Saint-Denis. Certes, si les cas sont de moins en moins nombreux si l’on compare au nombre de diagnostics des semaines précédentes (32 cas du 6 au 12 août, 37 cas du 30 juillet au 5 août), il ne faut pas baisser notre vigilance et poursuivre nos efforts dans cette lutte anti-vectorielle. Les autorités sanitaires rappellent qu’il est important -avant l’arrivée de l’été austral- d’appliquer les recommandations pour lutter contre les moustiques afin de limiter fortement le risque d’une épidémie d’ampleur au cours de l’été.

Ainsi, chacun d’entre nous est appelé à supprimer les gîtes larvaires, à se protéger et à protéger son entourage contre les piqûres de moustiques.



Les équipes de la lutte anti-vectorielle restent fortement mobilisées



La lutte anti-vectorielle menée par l’ARS OI est renforcée avec des équipes d’interventions du RSMA, du SDIS et de la Croix Rouge française dans l’ouest et le sud de l’île. Actuellement, près de 2 000 maisons sont contrôlées chaque semaine en porte-à-porte et depuis le début de l’année, plus de 41 000 maisons ont été visitées.



Les interventions des communes sont également renforcées par le recrutement de contrats aidés de type « Parcours-Emploi-Compétences ». Sur les 600 contrats aidés mis à disposition dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue, plus de 350 recrutements ont été réalisés ou sont en cours. Mais pour être d’autant plus efficaces, ces interventions doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population au quotidien.

Les déchets, dont les véhicules hors d’usage et autres encombrants, peuvent favoriser la stagnation de l’eau et constituer ainsi un terrain favorable au développement des moustiques.



C’est pourquoi chacun doit être vigilant :



– Ne pas jeter de déchets ou d’encombrants sur la voie publique, sur des terrains privés ou dans les ravines,

– Ramener tous les déchets volumineux ou encombrants dans les déchèteries,

– Respecter les jours de collecte pour les déchets verts, les encombrants, …



Des opérations vide fond de cour à Saint-Paul



La Ville de Saint-Paul redouble d’efforts pour vaincre la dengue avant le début de l’été austral. Deux opérations Vide Fond de Cour se tiendront en effet le lundi 3 septembre dans les secteurs de Mon Repos et de Hangar. Et le jeudi 6 septembre dans les quartiers de Bois de Nèfles Ruisseau et Bois de Nèfles Centre. Il s’agit d’actions portées par la commune saint-pauloise, l’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI) et le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Les habitants des secteurs concernés par ces Vide Fond de Cour doivent présenter leurs déchets volumineux la veille au soir de la collecte ou le jour même avant 4h30 du matin. Ville de Saint-Paul





