A la Une . Dengue : 1 décès, 806 nouveaux cas, la circulation du virus en baisse

Du 21 au 27 juin, 806 cas de dengue ont été confirmés (chiffre non consolidé). Bien que l’épidémie poursuive sa baisse sur tout le territoire, l’ensemble des indicateurs indique une circulation à un niveau intense et supérieure aux années précédentes. Toutes les communes continuent de recenser des cas. L’Ouest reste la région la plus touchée avec près de 61% des cas sur l’île. La baisse des passages aux urgences et des hospitalisations continue mais reste encore à un niveau élevé. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 17:53





Par ailleurs, face à l'importance des enjeux pour la santé de tous, une mobilisation sans faille de l’ensemble des acteurs (Etats, collectivités, population…) est essentielle dans la lutte contre la dengue.



Les autorités rappellent aux Réunionnais la nécessité de maintenir une vigilance au quotidien, en appliquant les moyens de protection (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs…) et en contactant son médecin ou les urgences si son état de santé se dégrade.



Cette semaine, la campagne « La dengue, plus sévère que jamais, protégeons-nous ! » se poursuit avec le témoignage de Pascal qui a contracté la dengue à deux reprises. Cette année, il a connu des douleurs plus importantes avec impossibilité de manger pendant des jours.



Situation de la dengue au 7 juillet 2021

Depuis le 1er Janvier 2021 · 27 213 cas confirmés

· 721 hospitalisations

· 3 818 passages aux urgences

· 15 décès directement liés à la dengue

(données Cellule Santé Publique France en région, ARS)



Saint-Paul et Saint-Denis sont les communes les plus affectées par la circulation du virus.



Le secteur Ouest comptabilise près 61% de cas déclarés sur l’île. Les cas se situent principalement à Saint-Paul et à La Possession.



Dans le Nord, Saint Denis concentre l’essentiel des contaminations.



Dans le Sud, les cas sont localisés essentiellement à Saint-Pierre et

Saint-Joseph.



Dans l’Est, les communes de Saint-André et de Sainte-Suzanne sont les plus touchées.







Localisation des regroupements de cas (foyers de dengue) :



REGION OUEST Le Port (ZUP 1, Rivière des Galets) La Possession (Cap Noir et du Vingt Septième) Saint-Paul (Rue Jacquot, La Poudrière, Bellemène, La Plaine, Bois de Nèfles, Le Ruisseau, Sans Souci, Centre-ville, Plateau Caillou, Bois rouge, Bellemène, Le Coteaux du Bernica, Saint-Gilles les hauts, Villèle, La Saline, La saline les bains, Barrage, Lotissement Gayette, Bruniquel, Ermitage les bains, Filaos, Roquefeuil, Grande Fontaine, Mon Repos, La Plaine, Les Chocas, Parc de la Poudrière) Saint-Leu (Pointe des Châteaux, L'Etang, Portail) Trois Bassins (La Grande ravine, Souris blanche, centre-ville, Bois de Nèfles)

REGION SUD Saint-Joseph (Langevin, Butor, Cayenne) Saint-Pierre (La Ravine des Cabris, Les Assises, Bois d’Olives, Lataniers, Basse Terre les Bas, Grands Bois, Terre Sainte, Ravine des Cabris, Chemin Stéphane, Bois d'Olives) Saint-Louis (Ouaki)

REGION NORD Saint-Denis (Ruisseau Blanc, La Montagne, Petit Ile, La Bretagne (partie Basse), Sainte Clotilde, Le Chaudron, Michel Debres, Bellepierre) Sainte-Marie (Ravine des Chèvres les bas) Sainte-Suzanne (Sainte Vivienne)



La dengue, une mobilisation de l’ensemble des acteurs

Depuis 2021 : 6 500 zones d’intervention de jour et de nuit.

plus de 150 agents de traitement mobilisés sur le terrain avec le renfort de jusqu’à 50 pompiers et 30 intérimaires,

plus de 50 000 maisons visitées par l’ARS et le SDIS

4 000 analyses/semaine réalisées par les laboratoires lors du pic épidémique La stratégie de lutte anti-vectorielle de l’ARS

En période épidémique, les équipes de lutte contre les moustiques de l’ARS La Réunion se sont vues progressivement renforcées d’intérimaires et d’agents du SDIS. Plus de 150 agents de terrain sont intervenus de manière systématique et réactive autour de chaque cas isolé et foyer de dengue émergent, et ont participé à des actions de salubrité publique et de sensibilisation du public portées par les collectivités et les associations, dans les zones de circulation virale les plus actives.



Les interventions de l’ARS sur le terrain sont complétées par la distribution gratuite de répulsifs auprès des publics les plus fragiles (personnes ayant contracté la dengue, enfants en bas âge, femmes enceintes, personnes âgées).



Cette stratégie a été permise par la poursuite même au plus fort de l’épidémie d’un recours important à la confirmation biologique par les médecins généralistes, permettant l’obtention de l’adresse des cas confirmés afin d’y orienter de manière ciblée les actions de la lutte anti-vectorielle.

Un pilotage et une coordination par la préfecture avec l’appui des communes

Depuis le passage en niveau 3, le dispositif de lutte contre la dengue est piloté par le préfet sous commandement de son centre opérationnel de la préfecture, en concertation étroite avec l’ARS La Réunion. Des réunions de coordination en préfecture et dans les sous-préfectures sont organisées très régulièrement afin de proposer une stratégie et des actions de lutte renforcées dans les régions sensibles.

