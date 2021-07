Démoustications nocturnes dans des quartiers du Port et de Saint-Paul

Des traitements en pulvérisation nocturne sont prévues dans les nuits du dimanche 11 au lundi 12 Juillet 2021 et du mercredi 14 au jeudi 15 Juillet 2021, entre minuit et 5h du matin.



En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.



Périmètres concernés par ces démoustications

Sur Le Port (Rivière des Galets) : du dimanche 11 au lundi 12 juillet (1er passage) et du mercredi 14 au jeudi 15 juillet (2e passage)



Sur Le Port (Petite Pointe / ZAC Mascareignes) : du dimanche 11 au lundi 12 juillet (1er passage) et du mercredi 14 au jeudi 15 juillet (2e passage)







Sur Saint-Paul (Villèle) : du dimanche 11 au lundi 12 juillet (1er passage) et du mercredi 14 au jeudi 15 juillet (2e passage)



Sur Saint-Paul (Ruisseau) : du dimanche 11 au lundi 12 juillet (1er passage) et du mercredi 14 au jeudi 15 juillet (2e passage)







Mieux vaut prévenir que guérir ! Adoptez les bons gestes…

Les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) :



AVANT LE TRAITEMENT

• Couvrez les bassins et aquarium

• Mettez à l’abri les tortues

• Fermez portes et fenêtres

• Protégez les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 0262 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com )



APRÈS LE TRAITEMENT

• Maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

• Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

• Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer